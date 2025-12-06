Cuándo es la segunda semifinal de 'La Voz 2025'

La Voz 2025 se acerca a su etapa final. Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika tienen cada uno dos semifinalistas, pero falta por decidir quiénes serán los cuatro participantes que podrán llevarse la victoria en la final.

El pasado 28 de noviembre, el programa celebró en directo la primera semifinal, donde el público y los coaches decidieron quiénes serían los ocho semifinalistas. El resultado quedó así: Kimy y Oihan (Yatra), Audrey y Victoria (Malú), Antía y Aroa (Pablo) y Pedro y Javier (Mika).

Este viernes 5 de diciembre, el programa de Antena 3 ha emitido el especial La Voz: Destino la final, donde los espectadores han podido conocer más de cerca a cada uno de los talents que aspiran a convertirse en la mejor voz de España.

Fecha de la segunda semifinal

Entonces, ¿cuándo se decide quiénes serán los cuatro aspirantes que llegarán a la final? Será el próximo viernes 12 de diciembre a partir de las 22:00 (hora española, una menos en Canarias) cuando se celebre, también en directo, la segunda semifinal de La Voz 2025, donde se conocerá quiénes son los finalistas.

El programa ha adelantado que la segunda semifinal tendrá "muchos invitados". Además, será el público el que decida qué concursantes se convertirán en finalistas. ¿Te lo vas a perder...?

Capitaneado por Eva González, La Voz es el programa líder de la noche de los viernes, con un 13,4% de cuota media de pantalla, situándose por encima de sus competidores en su media de temporada. Alcanza más de un millón de seguidores de media y más de 3,4 millones de espectadores únicos.