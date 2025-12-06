La fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce esconde un significado especial

Taylor Swift (35) y Travis Kelce (36) pusieron patas arriba el mundo del espectáculo cuando anunciaron su compromiso matrimonial el pasado 26 de agosto. De hecho, su publicación conjunta en Instagram se convirtió en una de las más populares en la historia de la red social.

Desde la pedida, la pareja se ha puesto manos a la obra para preparar una de las bodas más esperadas de la década. Al parecer, la cantante y el deportista ya tendrían fijada la fecha de su ceremonia: sería el sábado 13 de junio de 2026, según informa en exclusiva Page Six.

El significado detrás

La fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no está elegida al azar, ya que esconde un significado muy importante para la estadounidense. Los fans de la artista saben que el número 13 es especial para ella, ya que nació el 13 de diciembre de 1989.

A lo largo de toda su carrera, Swift ha utilizado ese número en repetidas ocasiones como amuleto de la suerte. "Mi primera canción que se convirtió en número 1 (Our Song) tenía una intro de 13 segundos. ¡Eso ni siquiera lo hice a propósito!", explicó en una entrevista con MTV. "Básicamente, cada vez que aparece un 13 en mi vida es algo bueno", añadió.

Además, la fecha demostraría las ganas de Taylor Swift y Travis Kelce por contraer matrimonio lo antes posible. Según Page Six, la pareja estaría "ansiosa" por llegar al altar porque ella "tiene prisa por tener hijos", según comentó una fuente cercana.

Problemas con el espacio

Los planes de Taylor Swift y Travis Kelce habría sido casarse en un espacio llamado Ocean House, ubicado en Watch Hill (Rhode Island, Estados Unidos). Sin embargo, TMZasegura que ese lugar ya tenía una reserva de boda para otra pareja: "Cuando los clientes y sus familias eligen Ocean House como el lugar de su boda, se trata de un acuerdo y compromiso entre nuestro equipo y esa familia", asegura Stephanie Leavitt, directora de ventas y marketing de Ocean House.

Al parecer, Taylor Swift podría haber ofrecido una cantidad económica para poder realizar su boda en Ocean House el 13 de junio, pero la empresa habría rechazado la propuesta. "Ocean House no permitiría, ni permite, que otra parte o entidad compre a un grupo de bodas fuera de una fecha de boda contratada", comenta Leavitt para el portal de noticias.