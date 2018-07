Los internautas envían a Pitbull a Alaska

La mayoría de los participantes en la campaña ha propuesto enviar a Pitbull a Alaska, donde ya le han prometido que tienen repelente para osos.



La historia de Pitbull, Alaska y el repelente para osos se remonta unos meses atrás, cuando la cadena Walmart -muy popular en América del Norte- puso en marcha una campaña en su Facebook para promocionar su marca.



La campaña consistía en que los seguidores de su página de Facebook debían elegir cual de sus tiendas sería visitada por el rapero Pitbull. El mecanismo era el habitual en estos casos: la que más 'likes' tenga, será la ganadora.



Entra en escena entonces un periodista del diario 'The Boston Phoenix', que, seguramente harto de escuchar a Pitbull como autor, productor o colaborador de alguna de las canciones que no paran de sonar en las radiofórmulas, propone que se le destierre.



En tono jocoso, el periodista en cuestión propone a los participantes en el concurso de Walmart que envíen al rapero lo más lejos posible: a un establecimiento de la cadena en Kodiak, Alaska.



Sin saberlo, el periodista fue el catalizador de un efecto viral que ha terminado por cumplir el objetivo: Pitbull visitará el Walmart de la isla de Kodiak, de poco más de 6.000 habitantes y cuya temperatura media en verano ronda los 12 grados.



Sin embargo, al rapero no parece preocuparle el frío, sino los osos. Al comprobar que los usuarios votaban enviarle a Alaska, tuiteó con cierta sorna: "He oído que hay repelente para osos en Kodiak, Aslaka".



Y efectivamente, así es. En declaraciones a la cadena ABC un portavoz de Walmart ha explicado que la visita de Pitbull a la isla está todavía en negociaciones, pero que allí ya le tienen preparado su bote de repelente para osos.