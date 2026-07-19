IShowSpeed, el 'streamer' que ha pasado de hacer directos en su habitación a ser una de las voces del Mundial 2026 | Getty

Con millones de seguidores que le siguen en cualquier punto del planeta, IShowSpeed se ha convertido en un ídolo de masas. El streamer estadounidense no solo es una de las grandes estrellas de plataformas como YouTube y Twitch, sino que se ha convertido en todo un icono, con especial relevancia, además, en el plano deportivo.

Darren Watkins Jr., nombre real del creador de contenido, comenzó su carrera como la de muchos de su generación, subiendo vídeos de videojuegos. Eso sí, con la particular diferencia de su personalidad explosiva y sus reacciones imprevisibles, haciendo de los ladridos una de sus señas de identidad.

Aunque se inició gracias a videojuegos como NBA 2K o FIFA, el deporte pronto pasó a ocupar un lugar central en su contenido, mostrando una gran afición por el atletismo, como demuestra en sus vídeos en los que ha competido incluso con el velocista olímpico Noah Lyles.

Su pasión por el fútbol y por la figura de Cristiano Ronaldo en particular también ha jugado un gran papel en su auge dentro del espectro de los creadores de contenidos, haciendo suyo el popular "siuuu" del astro portugués y participando en diferentes eventos de este deporte.

Tanto es así que es una de las estrellas más destacadas del Mundial 2026, donde no solo está llevando a cabo retransmisiones en directo de sus reacciones durante los partidos o contenidos alrededor de la organización de la competición, sino que ha sido uno de los artistas elegidos para formar parte del álbum oficial de la FIFA con motivo de esta copa del mundo con la canción World Cup (Champions).

Un papel musical que apuntalará durante la Ceremonia de clausura previa a la gran final que enfrentará a España y a Argentina, donde compartirá escenario con cantantes de la talla de Laura Pausini, Robbie Williams y Post Malone.