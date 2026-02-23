Iván Ferreiro comparte un adelanto de 'Te echaré de menos', su colaboración con Sole Giménez

Han pasado más de 35 años desde que la banda Los Piratas se formó y unos 23 desde que se disolviera e Iván Ferreiro comenzara su carrera en solitario, pero el amor por la música siempre ha estado presente.

Y es que en su próxima gira Hoy x Ayerel cantante revisitará sus temas más icónicos —incluidos aquellos que cantó con la banda—, pero también sus éxitos más recientes.

Este es el caso de su próximo tema, Te echaré de menos, una colaboración junto a Sole Giménez que verá la luz el 26 de febrero a las 00:00.

Por el momento, el cantante de Turnedo tan solo ha adelantado un fragmento en el cual se puede escuchar este tema de tono intimista: "Con cuidado se levanta de mi lado. Llámame mañana. Sé que ya no volverá".

Fechas de su gira