De Jaime Lorente a Aron Piper: nueve actores que coquetean con la música

Jaime Lorente nos sorprendió hace aproximadamente un año con Corazón, el tema con el que daba el salto a la música. Le siguieron Romance, el tema que hizo junto a Natos y Deva para la serie El CID, que él mismo protagoniza; Acércate, Mirando al sol o Saturday.

Ahora le toca el turno a Sra Smit otro tema de corte urbano con un videoclip protagonizado por el propio actor y la actriz Milena Smit, que viven una turbulenta y apasionada relación.

Pero Jaime Lorente no es el único actor que lo está petando en el mundo de la interpretación y que también quiere hacerse un hueco en el mundo de la música.

Desde artistas españoles como el propio Lorente o sus compañeros de Elite, Aron Piper o Álvaro Rico; hasta estrellas internacionales como Zendaya o Finn Wolfhard. ¡Los repasamos!

ARON, el proyecto musical de Aron Piper

Aron Piper también inició hace aproximadamente un año una trayectoria musical. Y a pesar de que sus primeros temas no estuvieron exentos de polémica, donde se cuestionaba en redes sociales el talento del artista para la música, lo cierto es que no le está yendo nada mal.

Jedet y sus aventuras con la música

Aunque está muy centrada en la interpretación, lo cierto es que los inicios de Jedet están más vinculados a la música. La artista va lanzando temas de forma esporádica, y aunque recientemente confesó en los premios MTV EMAs que no se ve nominada en próximas ediciones, hace tan solo unos meses lanzó Te arrepentirás, su último single.

Alex de Lucas y su grupo The Parrots

Alex de Lucas lo hemos visto actuar en series como Paquita Salas como el mensajero, que finalmente se convirtió en el novio de Magüi. Sin embargo, el madrileño de 32 años se ha centrado en su banda The Parrots, donde es vocalista y bajista.

The Parrots han tocado en los principales festivales españolas y se ha convertido en una de las bandas garage más destacadas del panorama musical español.

Diego Ibáñez, de la música a la televisión

Si hay un ejemplo a la inversa de los anteriores, ese es el de Diego Ibáñez. El líder de Carolina Durante ha sorprendido con sus dotes para la interpretación en la primera temporada de Cardo, disponible en Atresplayer, metiéndose en el papel de Gabo.

Finn Wolfhard: de 'Stranger Things' al indie alternativo

Finn Wolfhard se hizo mundialmente conocido por dar vida a Mike Wheeler en la serie Stranger Things. Sin embargo, a pesar de su corta edad su idilio con la música se remonta a 2017, cuando fundó su banda Calpurnia que se disolvió dos años más tarde. Fue entonces cuando nació The Aubreys, su banda actual que ya cuenta con un sólido número de seguidores.

Danna Paola, una estrella multidisciplinar

En España conocimos a Danna Paola gracias a su papel de Lu en Élite, pero su trayectoria artística se remonta a cuando era tan sólo una niña. Paralelamente a la interpretación, Danna es una de las actrices y cantantes con más éxito en estos dos campos.

Sus canciones acumulan millones de reproducciones y ha colaborado con otras grandes estrellas de la música como David Bisbal, Mau y Ricky, Lola Indigo, Sebastian Yatra o Morat.

Álvaro Rico sorprende con sus dotes para la música

Parece que el reparto de Élite derrocha talento también para la música. En el caso de Álvaro Rico, aunque no ha iniciado una carrera musical como tal como han hecho otros de sus compañeros, nos dejó con la boca abierta con su colaboración con Luna Zuazu en Algo mágico.

Zendaya, numerosas BSO y un disco en el mercado

La protagonista de Euphoria es otro ejemplo de que la interpretación y la música pueden ir de la mano desde la infancia. Debutó en 2010 en la serie Shake It Up de Disney Channel, donde, como es habitual en este tipo de contenidos, también demostró sus dotes para el canto.

Pero más allá de cantar en diferentes bandas sonoras de series en las que ha participado, Zendaya lanzó en 2013 su álbum homónimo. En Euphoria, la artista se unió a Labrinth en el tema All of us, tema con el que se cerraba la primera temporada de la serie.