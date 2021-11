Carolina Durante tiene ya su segundo disco en el horno, pero ha decidido retrasar su lanzamiento. "Lo íbamos a sacar a finales de noviembre pero lo hemos retrasado porque nos da la sensación que aún huele un poco a Covid", han explicado este lunes en su visita a yu, No te pierdas nada.

Se refieren a que han querido pegar el lanzamiento del disco al inicio de la gira, prevista para febrero. "Un grupo como el nuestro se nutre mucho del directo, si no hay directo como que no...", han dicho para explicar a sus fans el porqué de este aplazamiento.

El disco ya está cerrado y ya pueden hablar del título de las 12 canciones que incluye.

La planta que muere en la esquina es una de las canciones que incluye este trabajo, en cuyo videoclip han colaborado con Juan Muñoz de Cruz y Raya.

"Fue cosa de Alberto, de la productora Tabaco. Estaba buscando a alguien que presentase al grupo y creemos que encajaba perfectamente en el papel", cuentan sobre cómo surgió este cameo. "Tremendo personaje", añaden, para luego añadir entre risas que no pueden contar ninguna anécdota del rodaje.

El significado de las canciones de Carolina Durante

La planta que muere en la esquina es una metáfora de una relación, una canción sobre las relaciones que se mueren.

"Todos tenemos plantas que se mueren en la esquina y si no las tenemos, las tendremos", dicen sin creer demasiado en el amor. "Yo quiero creer...", dice Diego, vocalista de la banda.

La siguiente canción de Carolina Durante será La granja Escuela, una canción que lleva como título el lugar al que les mandaría su técnico de sonido cuando los ve volver de fiesta. "Es una gran metáfora", explica Juan.

"Nos dice 'Vas a acabar en la granja escuela'. Es un equivalente a Proyecto Hombre que se ha inventado él", aclaran.

10, el homenaje a Messi, es otro de los últimos temas de la banda. "Yo soy del Madrid pero me dolió mucho que se fuese Messi porque el fútbol español ha perdido", dice Diego, que junto a Martín forma la mitad futbolera de Carolina Durante.

Diego y Martín son los futboleros del grupo, Juan y Mario se comen las canciones. No hay vetos, pero sí caras...

"Cuando traigo alguna letra que no mola igual no me lo dicen, pero noto un silencio...", cuenta Diego sobre ese momento de presentar sus apuestas.

Diego, actor en 'Cardo'

La visita de Carolina Durante a yu, No te pierdas nada ha coincidido con el debut de Diego como actor. Es uno de los actores de Cardo, la serie de Los Javis y Ana Rujas en Atresmedia Player.

"Me he quedado con el resultado, pero durante el rodaje no disfrutaba. Estaba con mucha tensión porque es algo que no es lo mío, pero volvería a decir que sí. Con el resultado estoy muy contento, creo que no lo hago mal y la serie me flipa", dice el vocalista sin cerrarse las puertas a nada.

"Lo último", dice Juan si se le pregunta por seguir los pasos de su compañero. "Lo paso muy mal, y en las sesiones de fotos también. No me mola nada. A mí lo que me va es el rock", bromea.

En el escenario sí que no tiene miedo escénico, le ayuda estar atrás y las copas que se toman antes.

"Yo igual que te digo que con Cardo no llegué a disfrutar, al principio de los bolos, paniqueaba", añade Diego.