Jennie confiesa que Rosalía seria su colaboración soñada: "No sé qué dice, pero me encanta"

El talento de Rosalía no entiende de fronteras o idiomas. En los últimos años, la catalana se ha convertido en un icono internacional, un fenómeno que no ha hecho más que agrandar desde que lanzó LUX. No es de extrañar que artistas de dentro y fuera de España sueñen con colaborar con la motomami, como Jennie, que ha confesado que es una gran fan de su trabajo.

La integrante de BLACKPINK ha protagonizado el último capítulo de Blind Dates, la serie de vídeos de Cosmopolitan, donde ha asegurado que sería "un sueño" colaborar con Rosalía, después de confesar que se muere de ganas de ver el LUX TOUR. De hecho, su vínculo con España ya se materializo en la última edición del Mad Cool, y ahora se ofrece a colaborar con una de las mejores artistas del panorama musical.

De hecho, la catalana ha inspirado a Jennie a aprender español, ya que, según le ha contado a Willa Bennett, redactora jefe de la revista, su objetivo es cantar La Perla entera sin necesidad de mirar la letra. "Es increíble, cada vez que habla pienso: 'No sé qué estás diciendo, pero me encanta'", dijo sobre la actuación de Rosalía en Euphoria

Aunque el mundo del K Pop y el de Rosalía puedan parecer lejanos, Jennie no sería la primera integrante de BLACKPINK en colaborar con la intérprete de Berghain. En verano de 2024, LISA y Rosalía sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de New Woman, el segundo single del álbum debut de la tailandesa, Alter Ego.