Joe Jonas habla de 'Music for People Who Believe in Love', su vuelta en solitario

Joe Jonas es uno de los hermanos de la famosa banda Jonas Brothers, quienes comenzaron cantando de forma natural, se convirtieron en estrellas internacionales gracias al paraguas de Disney y hoy, años después, siguen en el foco mediático.

Tras ocho años decidieron tomar rumbos diferentes, algo que impactó y decepcionó a sus fanáticos, con Joe comenzando su carrera como solista en 2011 con su primer single, See No More, que pertenecía a su disco debut, Fastlife.

Ahora, después de un parón en la industria musical, vuelve con un proyecto en solitario: Music for People Who Believe in Love. El disco, que verá la luz el próximo 18 de octubre, deja un mensaje claro tras su polémico divorcio con Sophie Turner: que sigue creyendo en el amor.

El artista ha concedido una entrevista a Billboard en la que ha dado más detalles acerca del nuevo trabajo discográfico tras su álbum Fastlife. El cantante ha declarado que guarda un buen recuerdo del primer trabajo como solista. "Tengo tanto amor por esas canciones, ¡de hecho envejecieron bastante bien!", ha declarado Jonas. "Pero se siente como una persona diferente".

Tras la que fue la primera canción de este proyecto, Only Love, que compuso junto a Nick y Kevin, se dio cuenta de que tocaba temas personales que ha vivido en este último año. "Fui a Kevin y Nick y les dije: Oye, ¿puedo usar esto para explorar cómo podría ser este sonido, y así ver lo que estoy tratando de descubrir emocionalmente?Me apoyaron mucho. Nick dijo: Bueno, me gusta mucho esta canción. Pero entiendo lo que necesitas hacer, así que adelante".

De esos sentimientos nació un proyecto que describe como aterrador y liberador. Su primer sencillo, Work It Out, que lanzó el pasado 19 de julio, habla de las inseguridades que le rodean, y anticipa que será un disco muy personal para el antiguo chico Disney.

Jonas ha comentado que se irán revelando más canciones del álbum, además de los colaboradores que participan, en las próximas semanas, y que "definitivamente" está planeando presentar el álbum en directo.