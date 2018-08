Juan Magán y Pitbull se unen en 'Echa Pa' Ca'

'Echa Pa' Ca' es el resultado de la unión de Juan Magán y Pitbull, que han puesto en común su nueva visión del negocio musical. El estadounidense Rich The Kid, figura emergente del trap a nivel mundial, les hecha un cable con los sonidos pregrabados.

'Echa Pa’Acá' resuelve el eslabón perdido entre las culturas latina y anglosajona de forma orgánica, sin ritmos repetitivos. La forma más original de viajar de país en país en una sola pieza musical.

RJ Word colabora estrechamente con Juan Magan aportando sutileza a la hora de cantar reggaeton, haciendo gala de la influencia funk desde su Los Ángeles natal.

Juan Magán se une de nuevo a Pitbull en 'Echa pa'acá', un tema que cuenta con la colaboración de Rich The Kid y RJ Word. ¿Todavía no la has escuchado?.