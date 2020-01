Justin Bieber lanza ‘Get Me’ con Khelani y anuncia su nuevo disco ‘Changes’

Casi un mes después del lanzamiento de 'Yummy' , Justin Bieber nos adelanta una nueva entrega de Changes su próximo álbum que verá la luz el 14 de febrero. Ahora nos presenta 'Get Me' , una colaboración con Khelani que sigue la línea R&B del primer corte.

Justin Bieber ha anunciado que Changes, su esperado nuevo disco, verá la luz el próximo 14 de febrero. Este trabajo llega casi 5 años después de Purpose, que le dio éxitos como 'What Do You Mean?', 'Sorry' o 'Love Yourself'.

El primer adelanto de este trabajo llegó a principios de año con 'Yummy', un mediotiempo R&B que marca la línea de este nuevo trabajo, tal como acabamos de comprobar con el segundo adelanto, 'Get Me'.

En este nuevo tema producido por Poo Bear, con quién ya trabajó en Purpose, el canadiense cuenta con la colaboración de Khelani.

Además, el cantante acaba de publicar las fechas de Changes Tour, una gira que le llevará por Estados Unidos y Canadá desde mayo hasta septiembre y que contará con la propia Khelani y Jaden Smith como teloneros.

Además, Justin Bieber acudió a The Ellen Show para promocionar este nuevo trabajo, donde confesó que ''Yummy' habla de su vida sexual: "Mi vida sexual. Sí, quiero decir que es lo que es. Ahora estoy casado... ¿Hace calor aquí?", bromea debido a las caras de Ellen Degeneres.

Paralelamente Justin Bieber ha publicado el segundo capítulo de 'Seasons', un documental exclusivo para Youtube.