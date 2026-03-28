Kanye West (Ye) publica su nuevo álbum 'BULLY' tras varios retrasos y grandes polémicas

Kanye West, el prestigioso artista de 48 años que llegó a presentarse a las elecciones estadounidenses en 2020, ha publicado este 28 de marzo su nuevo álbum de estudio: BULLY. Este disco llega unos meses antes de su único concierto en España, que tendrá lugar el 30 de julio de 2026 en el Metropolitano de Madrid.

El cantante, ahora conocido artísticamente como Ye, ha retrasado varias veces el lanzamiento de este proyecto, cuyo título está inspirado en su hijo Saint West. BULLY fue anunciado por primera vez en septiembre de 2024, un año y medio antes de su publicación oficial.

Durante ese tiempo, West ha estado envuelto en numerosas polémicas, entre ellas su paso por la alfombra roja de los Premios Grammy 2025, donde posó junto a su pareja Bianca Censori completamente desnuda. Muy sonados fueron también sus mensajes antisemitas en redes sociales, donde también criticó a Taylor Swift y Beyoncé.

El pasado 26 de enero, el cantante publicó una carta en The Wall Street Journal para pedir disculpas por todo lo ocurrido. Según West, esas actitudes habrían sido ocasionadas por un accidente de coche que sufrió en 2002 y que dañó su lóbulo frontal derecho. Esta herida interna no fue detectada hasta 2023 y podría ser la responsable de un trastorno de bipolaridad con episodios maníacos: "Me arrepiento de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas".

Las seis mejores canciones del disco, según 'Rolling Stone'

La revista Rolling Stone ha seleccionado sus seis temas favoritos de BULLY entre las 18 pistas. Una de ellas es FATHER, la colaboración de Ye con Travis Scott. "Irrumpe con una energía inquieta que la convierte en una de las escuchas más estimulantes. Construida alrededor de un sample vocal de Johnnie Frierson, la pista mezcla matices góspel con un impulso contundente", escriben en su reseña.

Las otras cinco canciones elegidas son: SISTERS AND BROTHERS, KING, PREACHER MAN, ALL THE LOVE y, en el primer puesto, I CAN'T WAIT. Sobre esta última, la revista dice: "Sus comentarios más incisivos —rechazando las distracciones de la división y abrazando el amor— tienen un propósito claro. Es una composición llena de alma que se siente nostálgica y renovada, evocando una versión de Ye que los fans han apreciado durante mucho tiempo".

Tracklist de 'BULLY', el nuevo disco de Ye