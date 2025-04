Kanye West arremete contra Taylor Swift y Beyoncé tras su ruptura con Bianca Censori

Kanye West sigue protagonizando polémicas en redes sociales. A lo largo del jueves 10 de abril, el estadounidense ha compartido numerosos tuits en su cuenta oficial de X (antes Twitter) donde vuelve a arremeter contra Taylor Swift o Beyoncé con connotaciones sexuales.

"¿Beyoncé alguna vez dejó que Jay se acostara con ella? Quiero decir, al menos un par de veces", escribe el rapero. Días antes, a mediados de marzo, Kanye West habría atentado contra el derecho al honor de los dos menores de edad en un tuit: "Espera, ¿alguien ha visto a los niños menores de Jay-Z y Beyoncé? Son retrasados. Literalmente no, y es por eso que la inseminación artificial es una bendición. Tener con retraso escolar es una elección", escribió.

Entre otros mensajes donde asegura que "algunas mujeres realmente fantasean con ser violadas", West también habla sobre Taylor Swift: "Te mostraré un ejemplo de racismo. Justin Bieber y Harry Styles se f******* a Taylor Swift por ambos lados y no me llamaron". Y añade: "Estoy loco por no haber f****** a Taylor Swift... todavía".

Horas antes, había culpado a la cantante por no haber podido actuar en ninguna Super Bowl: "Nunca se me permitió hacer el Super Bowl por tres momentos. George Bush no se preocupa por la gente negra. El momento del movimiento de Taylor Swift. Usar una gorra MAGA", dijo, en referencia a su polémica en los premios MTV VMAs 2009.

Su ruptura con Bianca Censori

Todos estos mensajes llegan días después de que Kanye West haya confirmado su ruptura con Bianca Censori. En febrero, el medio Daily Mail aseguró que el matrimonio se encaminaba al divorcio. Ahora, este mes de abril, el rapero ha compartido en YouTube una canción titulada Bianca donde cuenta que ella le dejó.

"Mi bebé huyó, pero primero intentó hacer que me internaran. No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo [...] Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé. Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está", canta. Con sus palabras, West hace referencia a otros tuits compartidos de carácter antisemita.

Así, su separación llega tras la polémica presencia de la pareja en los Premios Grammy 2025, donde Censori posó ante las cámaras completamente desnuda, sin censura en el pecho ni en los genitales. Esta pose juntos no gustó demasiado al público general, que estuvo días poniendo en duda los términos de la relación de West con Censori. Muchos opinaban que existían dinámicas de poder entre ellos que no son adecuadas en el contexto de una relación sana, y el Daily Telegraph incluso dijo que Censori parecía "incómoda y temerosa" cuando se quitó el abrigo que dejaba su cuerpo al descubierto.

Kanye West y Bianca Censori en los Premios Grammy 2025 | Getty Images

No es ningún secreto que Bianca es fan de mostrar carne en sus estilismos. Sin embargo, lo que los usuarios cuestionan es si esto lo hace por iniciativa propia o no. TMZ aseguró que entre West y Censori existe un contrato que establece que ella no puede "hablar nunca y tiene que vestir lo que él quiera".