Karol G y Beyoncé, entre las canciones favoritas de Barack Obama del 2024

Como ya es tradición, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha compartido en sus redes sociales sus canciones, películas y libros favoritos de todo el año 2024.

"¡Aquí están mis canciones favoritas de este año! Échales un vistazo si quieres darle un toque diferente a tu lista de reproducción y cuéntame si hay alguna canción o artista que debería escuchar", ha escrito el estadounidense en su perfil de X (antes Twitter) durante la noche del viernes 20 al sábado 21 de diciembre, con el objetivo de cerrar el año con buena música.

Entre su selección, destacan composiciones en español como Si Antes Te Hubiera Conocido, de Karol G, o Gata Only, de FloyyMenor & Cris MJ. Sin embargo, y como es obvio, el inglés es el idioma predominante de la lista de Barack Obama.

Lunch, de Billie Eilish; Squabble Up, de Kendrick Lamar; Texas Hold 'Em, de Beyoncé, o I Like the Way You Kiss Me, de Artemas, son temas muy populares del año que destacan entre las elegidas por el estadounidense. ¡Descubre la lista completa a continuación!

La música favorita de Barack Obama de 2024

Squabble Up , de Kendrick Lamar

, de Kendrick Lamar Lunch , de Billie Eilish

, de Billie Eilish Yayo , de Rema

, de Rema Jump , de Tyla, Gunna & Skillibeng

, de Tyla, Gunna & Skillibeng Band4Band , de Central Cee & Lil Baby

, de Central Cee & Lil Baby God Gave Me Feet for Dancing , de Ezra Collective & Yazmin Lacey

, de Ezra Collective & Yazmin Lacey Ramblin' , de The Red Clay Strays

, de The Red Clay Strays Favourite , de Fontaines D.C.

, de Fontaines D.C. Active , de Asake & Travis Scott

, de Asake & Travis Scott A Bar Song (Tipsy) , de Shaboozey

, de Shaboozey Old Dutch , de Bonny Light Horseman

, de Bonny Light Horseman Is It Worth It , de Rae Khalil

, de Rae Khalil Texas Hold 'Em , de Beyoncé

, de Beyoncé Kehlani , de Jordan Adetunji

, de Jordan Adetunji I Like the Way You Kiss Me , de Artemas

, de Artemas Scooter Blues , de Johnny Blue Skies

, de Johnny Blue Skies Too Sweet , de Hozier

, de Hozier Peaceful Place , de Leon Bridges

, de Leon Bridges Million Dollar Baby , de Tommy Richman

, de Tommy Richman Right Back to It , de Waxahatchee & MJ Lenderman

, de Waxahatchee & MJ Lenderman Stargazing , de Myles Smith

, de Myles Smith That's How I'm Feeling , de Jack White

, de Jack White Gold Coast , de Moses Sumney

, de Moses Sumney Si Antes Te Hubiera Conocido , de Karol G

, de Karol G Gata Only, de FloyyMenor & Cris MJ

Los libros y las películas de Barack Obama del 2024

Cada año, Obama no solo comparte sus canciones favoritas, sino que también hace lo mismo con los libros y las películas.

A nivel literario, el estadounidense ha elegido lecturas como La generación ansiosa, de Jonathan Haidt; Intermezzo, de Sally Rooney; Patriot, de Alexei Navalny, u Orbital, de Samantha Harvey.

En cuanto a cine se refiere, Obama destaca los largometrajes Cónclave, de Edward Berger; Dune: Parte Dos, de Denis Villeneuve, o Anora, de Sean Baker.