Karol G desvela todas las colaboraciones de su nuevo disco: de Judeline a Bruno Mars

Karol G sigue desvelando detalles de su nuevo disco, No me arrepiento de sentir tanto, el cual verá la luz el próximo viernes 7 de agosto. Tras compartir la portada e interpretar una balada inédita, la colombiana ha publicado el tracklist oficial de su sexto álbum de estudio.

Después de muchos montajes falsos en redes sociales, Karol G por fin ha puesto fin a las especulaciones compartiendo los títulos de las 14 canciones del disco. Entre ellas, llama la atención el tema Eclipse, el cual podremos escuchar pocos días antes del eclipse solar total del 12 de agosto.

Sin embargo, lo que más llama la atención del tracklist son las cuatro colaboraciones que incluye No me arrepiento de sentir tanto. Para la canción Ahí, Karol G ha contado con la participación de uno de los raperos más reconocidos de la música: Drake. No conforme, la colombiana también suma a su disco una canción con Bruno Mars: Still.

A estas dos composiciones hay que sumarle una colaboración con dos artistas españoles, Judeline y Rusowsky, bajo el título BbY WOW. Por último, el álbum se termina con Después de ti, un tema con el cantautor estadounidense Greg Gonzalez.

Karol G confesó que este es su proyecto más "alternativo": "Es un álbum que les abre a mis fans una puerta hacia una Carolina más íntima. [...] Prefiero sufrir porque viví demasiado, porque amé demasiado, porque me divertí demasiado, que no haber vivido esas experiencias. Estoy invitando a todos a ser un poco más dramáticos, un poco más intensos", dijo la colombiana para Elle.

Tracklist de 'No me arrepiento de sentir tanto', el nuevo disco de Karol G