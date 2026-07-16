Karol G gasta una broma telefónica a Becky G

La colombiana Karol G se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera al estar a punto de dar comienzo su Viajando Por El Mundo Tropitour el próximo 24 de julio en Chicago. Una gran gira mundial con la que la artista presentará en directo su último álbum, Tropicoqueta, por todos los lugares del mundo, recalando en España el próximo mes de junio de 2027.

Un reto a nivel performativo pero que, además, compagina con la composición de nuevas canciones en las que está dejando que fluya una faceta mucho más íntima que en ocasiones anteriores, como ha indicado a la revista Elle.

Una charla que también ha derivado en la muestra de otra parte de la personalidad de Karol G también desconocida como es su gran sentido del humor. La Bichota no ha tenido reparo en formar parte de la serie Phoning It In, en la que los artistas invitados por el medio gastan una broma telefónica. "Soy una gran bromista. Siempre les hago bromas a mi equipo. Sufren mucho", reconoce la cantante.

La autora de Qlona ha decidido llamar a Becky G fingiendo estar frente a la puerta de su casa, preocupada por el estado de su amiga. Una broma con la que, finalmente, ambas artistas acaban riendo frente a las cámaras.

Sin embargo esta no ha sido la única broma, sino que también llama a su mejor amigo, Daiky Gamboa, haciéndole creer que ha hecho un cambio de planes de última hora y que tiene previsto cambiar el itinerario de la gira para que pueda participar en el reality Love Island o a otro de sus colaboradores a quien plantea la posibilidad de cancelar el tour repentinamente.