Karol G y Romeo Santos se unen para lanzar 'X si volvemos', su nueva colaboración

El nuevo estreno de Karol G y Romeo Santos amenaza con ocupar los primeros de todas las listas de música. Los artistas latinos se han unido para lanzar X si volvemos, que forma parte del nuevo disco de la colombiana, Mañana será bonito. Todavía no hay fecha para este último, aunque ella ha dicho que llega "próximamente".

Este tema canta a las relaciones tóxicas del pasado que por mucho que queramos, no podemos dejar escapar y se resume en varias frases como "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos" o "Vamo' a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no pero en la cama nos entendemos"

La canción está compuesta por los dos artistas, junto a Kevyn Mauricio Cruz, y producido por Ovy On The Drums, el productor de confianza de Karol G.

Lo que se sabe del próximo disco de Karol G

Se trata de una nueva canción del nuevo disco de la intérprete de Tusa, del que se presume que formen parte Provenza, Cairo y Gatúbela, sus últimos lanzamientos.

"Mañana será bonito" retratará, según ha insinuado la artista de El Makinon, uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la ruptura con Anuel AA, pero también una etapa dorada en su carrera, con multitudinarias giras y grandes colaboraciones y premios.

"El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada se sentía bien. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma", aseguró la ganadora de Grammy Latinos.

A pesar de que Karol G no ha dado mucha más información, se sabe que este disco va a llegar en breves y sus fans ya están expectantes por conocer los nuevos movimientos de la colombiana.