Katy Perry anuncia un concierto gratuito en México

¡Katy Perry anuncia su vuelta a los escenarios!

Tan solo meses después de terminar el The Lifetimes World Tour, la artista regresa a la tarima, y no de cualquier manera. Y es que la vocalista de I Kissed a Girl ha anunciado un concierto gratuito en México este verano.

"Estoy muy emocionada por este anuncio. Os dije que volvería, y ya estoy aquí", ha expuesto en un vídeo directo para sus fans. "El 25 de agosto Fenapo, show gratuito para todos mis 'KatyGatos'... ¡Vamos!", ha desvelado la artista. El lugar elegido es La Feria Nacional Potosina, una feria comercial anual en México que se lleva a cabo durante el mes de agosto en la ciudad de San Luis Potosí.​

Además, la intérprete de Roar ha compartido algunos detalles de lo que se podrá ver en el concierto: "Estoy muy emocionada, vais a amar este show. Es un nuevo show muy divertido, para maximizar la alegría, y solo para vosotros, para el fan, porque yo soy una fan de vosotros".

La artista ya está confirmada para el cartel de la Feria Nacional Potosina. "¡La espera terminó! ¡Del escenario del Super Bowl al Escenario de las Estrellas de la FENAPO 2026! Katy Perry llega a San Luis Potosí con una presentación espectacular… ¡y totalmente GRATIS! ¡Nos vemos para cantar a todo pulmón! ¿A quién veré por acá?", ha expuesto el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona.