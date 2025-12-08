Katy Perry cierra su gira 'The Lifetimes Tour': las imágenes más impactantes de sus conciertos

Katy Perry cierra The Lifetimes Tour con mucha emoción, pero tras lograr llenar pabellones por todo el mundo a lo largo de un año.

La artista se ha recorrido América, Europa y Asia con un setlist que recogía nuevas canciones y los hits inolvidables de su carrera. En España nos conquistó con dos conciertos en Noviembre en Madrid y Barcelona, con Europa FM como radio oficial y mucha diversión, hits y cercanía con sus fans, hablando incluso en español y en catalán.

Este 7 de diciembre Katy Perry se ha despedido de esta gira que le ha dado tantas alegrías con un último concierto en Abu Dhabi, donde su carisma y amor por la música han tenido que cerrar una etapa.

Pero The Lifetimes Tour ha dado grandes momentos, con una puesta en escena de infarto. Repasamos los mejores, en imágenes:

Un escenario infinito

El escenario de Katy Perry de 'The Lifetimes tour' | GETTY

Uno de los puntos fuertes de The Lifetimes tour ha sido el gigantesco escenario de cada concierto, que Katy Perry se ha recorrido de un lado a otro en las dos horas de show. En forma de infinito y ocupando la mayor parte de la pista de un pabellón, se ha convertido en uno de los sellos distintivos de la gira.

Una puesta en escena futurista

Como 143 ordenaba con su pop electrónico, la gira de este disco ha tenido una estética galáctica y futurista, que nos ha trasladado al universo de fantasía de Katy Perry más trasgresor hasta la fecha. Por ello, todos los elementos de la puesta en escena, pasando por los outfits a cada detalle de la decoración, cumplía con el concepto.

Katy Perry en concierto | GETTY

Una enorme jaula elevadiza

Tras una introducción de tres minutos que explica en qué consiste el videojuego que estructura el espectáculo, Katy Perry aparece en el escenario y asciende hasta colocarse dentro de una jaula de colores suspendida en el centro del infinito del escenario. Dentro de esta la artista se ha suspendido en el aire para cantan e interpretar varias canciones del setlist.

Katy Perry en concierto | GETTY

Un grupo de baile inmejorable

A Katy Perry la han acompañado un gran grupo de baile en esta gira, los que se han cambiado de look las veces que ha hecho falta, se han peleado con la artista con espadas láseres y se han colgado de estructuras sin problema.

Katy Perry en concierto | GETTY

Mucho vuelo

Si algo hace Katy Perry sin dificultad es volar durante todo el show, de una u otra forma. La artista no duda en dar piruetas en el aire y en ver a su público desde la alturas, con lo que impacta a lo grande.

Roar es la canción más famosa del repertorio de Katy Perry y con ella comienza el tramo final del espectáculo… Y lo hace de una manera espectacular: montada en una gran mariposa gigante que sobrevuela el lugar —y que le ha dado algún que otro susto—. Por eso, fue en su show en Madrid donde utilizó por última vez esta estructura.