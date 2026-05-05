Katy Perry se pasa el juego en la gala MET con un outfit que recrea la IA

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La Gala MET sella su edición de 2026 como una de las más emblemáticas de su historia. Su código de vestimenta Fashion is Art ha sido clave en ello, pues los asistentes han llenado sus looks de inspiraciones artísticas, simbolismo y guiños a la exposición que presenta el Museo Metropolitano de Nueva York.

Pero quien le ha dado la vuelto al concepto de este año para hacer suyo el dress code ha sido Katy Perry. La artista ha sido una de las más halagadas de la alfombra roja de la cita de moda organizada por Anna Wintour. ¿La razón? El mensaje tras su original y distintivo outfit.

Mientras Madonna ha recreado una escena de una obra surrealista o Sabrina Carpenter ha lucido un vestido hecho con cintas de película, Katy Perry ha abierto la veda a otro concepto de arte nutriéndose de la Inteligencia Artificial.

Katy Perry en la Gala MET 2026 | GETTY

Un traje blanco futurista

Katy Perry apareció dando la sorpresa en la gala anual, enfundada en un vestido de palabra de honor de color blanco con guantes largos a juego. Sin embargo, la artista tardó en dejar ver su rostro ante los presentes, pues estaba cubierto por una máscara metalizada que mantuvo cerrada hasta que fue descubriendo poco a poco.

De hecho, esa máscara del outfit era la misma que lucen los maniquíes de la exposición del Museo Metropolitano de este año.

La relación de Katy Perry y la Gala MET, a través de la IA

Katy Perry no asistió a la Gala MET de 2025, pero se convirtió en una de las primeras víctimas del poder de la Inteligencia Artificial: su presunto look aquel año corrió como la pólvora en redes sociales, lo que dejó claro que la IA podía crear imágenes de lo más realistas. Tanto es así que para muchos se convirtió en el mejor outfit del evento.

Este 2026 la intérprete de Roar sí ha asistido al evento de moda, haciendo referencia precisamente a esta herramienta tecnológica, y qué mejor manera de plasmarlo en su look que a con elementos como un guante con seis dedos (guiño a los errores de la IA) y una máscara metálica que tapa su rostro, deshumanizándola.

Según ha compartido el equipo de Katy Perry para la revista People, "el casco fue diseñado para ser un reflejo literal y simbólico que invita al observador a considerar que su percepción de los demás puede ser un espejo de su propio mundo interno y, a la inversa, enmascarar la verdad".

Para potenciar aún más su mensaje a través de la moda, Katy Perry mostró en la alfombra roja un Arcano del Tarot, concretamente el Alquimista, aquel que puede crear todo a partir de la nada.

Con todos estos elementos, la vocalista de Lifetimes ha plasmado la idea de artificialidad y construcción de la imagen.