Katy Perry deja "sentir el enfado" en su nuevo álbum 'Watch it burn'

Si alguien pensaba que Katy Perry se tomaría un tiempo de descanso después de su gira The Lifetimes World Tour, se equivocaba por completo. La autora de Roar está a punto de publicar Watch it burn, el octavo álbum de su carrera, y todo apunta a que el ardiente título del proyecto se notará en cada una de sus letras.

"En Watch it burn estoy peleando con mi oscuridad", ha indicado la artista durante el adelanto de su entrevista en Unfamous The Podcast, que verá la luz el próximo 17 de junio.

"El año pasado fue bastante duro", ha indicado la artista, ya que no solo tuvo un intensísimo calendario profesional con The Lifetimes World Tour, sino que también tuvo que lidiar con los sentimientos propios de la separación de su pareja, Orlando Bloom, con quien llevaba una década y con tuvo a su hija Daisy Dove.

"No me he dado permiso para estar enfadada en toda mi vida sobre cosas por las que debería estar enfadada", ha asegurado Katy Perry, recordando que se ha limitado a "empujarlo hacia abajo, pero debería estar enfadada".

Sin embargo, la autora ha decidido poner fin a esa actitud y descargar todas sus emociones en este Watch it burn: "Tengo permitido enfadarme por un instante (...) En vez de caer en la autocompasión, fue como: Vale, siente este dolor. Siente este dolor, siente este enfado y sigue adelante... También se aprende de eso".

Un anuncio que ha despertado una gran emoción entre su nutrida base de fans y que, probablemente, pueda escucharse en alguno de los conciertos que tiene programados durante la temporada de festivales.