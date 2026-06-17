Katy Perry adelanta cómo suena 'Watch It Burn', su próxima canción donde se deja llevar por la rabia

Después de actuar en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Katy Perry focaliza la atención en su nueva música al anunciar Watch It Burn, una nueva canción que todavía no tiene fecha de estreno. Aunque se desconoce cuándo verá la luz, la artista ya ha compartido un primer adelanto del tema.

"Esta noche es la noche / Enciendo una cerilla / Y la lanzo con fuerza por encima de mi hombro / Voy a intentar perdonar y olvidar / Encender un cigarrillo y verlo arder", dice el estribillo traducido del inglés. Con Watch It Burn, la estadounidense apuesta por una potente melodía pop rock con la batería y la guitarra como instrumentos protagonistas.

"Tengo derecho a estar enfadada por un maldito momento"

Aparte de este adelanto, Katy Perry ha reflexionado en el pódcast Unfamous sobre la historia detrás de la canción: "En Watch It Burn estoy luchando con mi lado más oscuro, pero el año pasado fue bastante duro. Durante toda mi vida no me he permitido sentir rabia por cosas por las que debería estar jodidamente enfadada. Lo que he hecho ha sido reprimirla, enterrarla, cuando en realidad debería estar jodidamente enfadada. Tengo derecho a estar enfadada por un maldito momento. Así que, en lugar de caer en el típico 'pobre de mí', simplemente pensé: 'Vale, sintamos este maldito dolor'. Sintamos este dolor, sintamos esta rabia y sigamos adelante; aprendamos también de ello".

Lo más probable es que Katy Perry incluya esta nueva canción al repertorio de su gira de festivales, con la que pasará por O Son do Camiño (Santiago de Compostela) y Río Babel (Madrid).

Este anuncio llega meses después del lanzamiento de bandiads, la última canción de Katy Perry que, previsiblemente, compartirá disco con Watch It Burn. Además, la artista se encuentra en un momento muy dulce por el éxito repentino de The One That Got Away, un tema de su segundo álbum Teenage Dream (2010) que está arrasando en plataformas de streaming por su viralización en TikTok.

La letra del adelanto de 'Watch It Burn'

You know I gave and I gave

Now I'm giving up

There's nothing more you can take

No, I don't want to cause a scene

But give me the gasoline

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Tonight's the night, I light a match

Throw it hard behind my back

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette, and watch it burn