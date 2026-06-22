Katy Perry promete acción y mucha violencia en el videoclip de 'Watch It Burn'

Katy Perry promete espectáculo con el anuncio del lanzamiento oficial de Watch It Burn, su nueva canción que ya tiene fecha de estreno.

La cantante estadounidense lanza el jueves 25 de junio el single que adelantó recientemente en redes y que estrenó en primicia en el concierto del 18 de junio en O Son do Camiño.

La intérprete de California Gurls ha publicado en Instagram los primeros segundos del videoclip que prometen acción y una buena dosis de violencia.

Las imágenes llegan después de que Katy Perry compartiese en redes un vídeo de lo que parece el set de rodaje del videoclip en el que aparece con un mono negro y botas de estética militar portando un bate de béisbol. ¿Será su arma para luchar contra el ser sin identificar que golpea a una de las personas que salen en el videoclip de Watch It Burn?

Katy Perry, que también ha cantado el tema en Lisboa, reflexionó recientemente en el pódcast Unfamous sobre la historia detrás de la canción: "En Watch It Burn estoy luchando con mi lado más oscuro, pero el año pasado fue bastante duro. Durante toda mi vida no me he permitido sentir rabia por cosas por las que debería estar jodidamente enfadada. Lo que he hecho ha sido reprimirla, enterrarla, cuando en realidad debería estar jodidamente enfadada. Tengo derecho a estar enfadada por un maldito momento. Así que, en lugar de caer en el típico 'pobre de mí', simplemente pensé: 'Vale, sintamos este maldito dolor'. Sintamos este dolor, sintamos esta rabia y sigamos adelante; aprendamos también de ello".

"Tengo derecho a estar enfadada por un maldito momento"

Watch It Burn es una canción de transición que dará lugar a otra etapa para la cantante. "Necesito publicarla para despejar el camino hacia lo que venga después", contó en The Zane Lowe Zone. "Es una canción que escribí en marzo del año pasado (...) Escribí dos canciones, Band-Aids y Watch It Burn, y me aterraba lanzar “Watch It Burn. También me daba un poco de miedo publicar Band-Aids porque ambas son muy honestas y cuentan mucho sobre mi historia. Me repetía una y otra vez: Nunca voy a publicar esto. Nunca voy a publicar esto. Y ahora, mucho tiempo después, voy a hacerlo".

Se lo pensó mucho antes de lanzarla y se decidió cuando estaba practicando yoga. "Estaba sentada en esa postura de diosa pensando: Mierda, no me he permitido sentir enfado en muchas ocasiones de mi vida en las que realmente necesitaba sentirlo. Lo he tragado, lo he reprimido o simplemente he seguido adelante apostando por el amor y la luz, tomando siempre el camino correcto", contó. "Ahora siento que puedo elegir el amor y la luz sin tener que callarme la boca. Si soy capaz de publicarla, si soy lo bastante valiente como para compartir mi historia y lanzar algo que es tan personal para mí, quizá otra persona también pueda sentirse capaz de reconocer y expresar su propia ira".

La letra en inglés de 'Watch It Burn' de Katy Perry

[Verse 1]

For years, you fed me only crumbs

You paid me only dust

Said I was too hard to love, woah

For years, I tried to rise above

Was only light and love

But now I'm, "Shut the fuck up," woah

[Pre-Chorus]

You know I gave and I gave

Now I'm giving up

There's nothing more you can take

No, I don't want to cause a scene

But give me the gasoline

[Chorus]

Tonight's the night, I light a match

Throw it hard behind my back

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette, and watch it burn

With the past, I'ma breathe in the ash

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette, and watch it burn

[Verse 2]

Thank you for showing me the pain

This was not a mistake

The mistakе would be to stay, ayy

[Pre-Chorus]

You know I gave and I gave

Now I'm giving up

Thеre's nothing more you can take

No, I don't want to cause a scene

But give me the gasoline

[Chorus]

Tonight's the night, I light a match

Throw it hard behind my back

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette, and watch it burn

With the past, I'ma breathe in the ash

Gonna try to forgive and forget

Light a cigarette, and watch it burn

[Outro]

I'm gonna get what I deserve

I'm sorry, I know that it hurts

Finally I put myself first

And watch it burn

I'm gonna get what I deserve

I'm sorry, I know that it hurts

Finally I put myself first

And watch it burn