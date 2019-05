Kylie Minogue estrena el vídeo de 'New York City', su nuevo tema inédito

'Step Back In Time: The Definitive Collection’. Así ha bautizado Kylie Minogue al recopilatorio de temas que lanzará a la venta el próximo 28 de junio con motivo de sus 30 años en la música. El álbum contará con los mayores éxitos de la cantante, aunque faltan algunas míticas como 'Where Is The Feeling?,' 'Some Kind Of Bliss', o 'Did It Again'.

'New York City' será entonces el único tema inédito del disco, pero sus fans más fieles ya la conocen. El tema, que se grabó para el disco 'Golden' (aunque finalmente no se incluyó) formó parte de un medley de la última gira de la cantante.

Una gira que precisamente quedó grabada en vídeo y cuyas imágenes son ahora el vídeo musical de 'New York City', un tema puramente Kylie.