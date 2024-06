Kylie Minogue sorprende a sus fans al presentar una nueva canción en directo, 'Midnight Ride'

Hay veces que los artistas dan sorpresas a su público en sus conciertos, y en el caso de Kylie Minogue esta ha tenido forma de canción nueva: la cantante hizo sonar sobre el escenario por primera vez una canción, que será su próximo lanzamiento.

La artista australiana ha regalado a sus fans un momento único con el estreno en directo del tema llamado Midnights Ride. De hecho, desde que la cantara en pleno show está disponible en todas las plataformas.

La cantante de Can't Get You Out of My Head lanza este nuevo tema en colaboración con Diplo y Orville Peck. De hecho, fue con este último con quien presentó la canción en directo.

Así es Midnight Ride

El nuevo tema de Minogue es una canción de estilo dance-pop con melodía pegadiza. Ella misma describe Midnight Ride como "una celebración de la libertad y la aventura".

El estilo de Kylie se mezcla con el de Diplo con sus toques electrónicos, mientras que la participación de Peck se puede ver por la pincelada country.

Aunque la australiana no ha adelantado nada, parece que este lanzamiento formará parte del nuevo álbum en el que está trabajando.