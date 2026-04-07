Lady Gaga y Doechii se unen en 'Runway', la canción de 'El diablo se viste de Prada 2': escucha el primer adelanto

Lady Gaga no solo hará un cameo en El diablo se viste de Prada 2, la cantante además forma parte de la banda sonora de la esperada secuela de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway.

Después de meses de rumores, por fin podemos confirmar que la intérprete se une a la cinta con Runway, una canción en la que colabora con Doechii y cuyo primer adelanto hemos podido escuchar en el tráiler oficial estrenado este lunes 6 de abril.

La canción, de ritmo bailable y animado, lleva el título de la revista ficticia dirigida por Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep quien en esta segunda parte se enfrenta a Emily Blunt, su antigua asistente que trabaja ahora en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que esta necesita desesperadamente.

Con este lanzamiento, que se estrena el viernes 1 de mayo, Doechii se convierte oficialmente en la primera rapera que colabora con Lady Gaga, quien llenó de halagos a la intérprete de Anxiety en una reciente entrevista con la edición británica de Vogue.

"No todos los días aparece alguien que ya escribe como una leyenda. Eso fue lo que sentí cuando conocí a Doechii. Me enamoré de su música, de la fuerza de sus palabras, de su forma de expresarse. Combina la audacia con una sensibilidad pura que te llega al corazón", dijo sobre la intérprete en verano de 2025.