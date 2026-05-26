Premios de la Academia de la Música 2026: a qué hora empieza la gala, dónde verla y quién es la presentadora
La Academia de la Música de España vive este martes la tercera edición de los Premios de la Música. Leonor Watling se encarga de dirigir la gala a la que Rosalía, Leiva, Guitarricadelafuente y Amaia acuden como máximos nominados con ocho candidaturas cada uno. Además, durante la noche, Joan Manuel Serrat recoge el Premio de Honor por su trayectoria.
👉 Entérate de dónde verla, a qué hora empieza y todo lo que tienes que saber sobre la gran fiesta de la música española.
Los Premios de la Academia de la Música celebran su tercera edición. Tras el éxito cosechado en su debut en 2024 y la emoción vivida durante la ceremonia de 2025, la Academia de la Música de España despliega este martes 26 de mayo su alfombra roja para reconocer los mejores trabajos de la industria musical española y consolidar definitivamente estos premios que nacieron para quedarse.
Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente acuden como máximos nominados con ocho candidaturas cada uno y Joan Manuel Serrat lo hace como el homenajeado de la noche. El artista catalán será reconocido con el Premio de Honor ya que, como señala la organización, "su trayectoria y legado son de una valía incalculable".
La noche será conducida por Leonor Watling, que en 2025 se encargó de los Premios Goya junto a Maribel Verdú y que ahora se enfrenta a este reto en solitario.
La cantante y actriz se encargará de presentar la gala que arrancará justo después del desfile de las estrellas por la alfombra roja del Palacio Municipal de IFEMA MADRID y tras entregarse 26 de los 43 premios en la pregala.
Repasa a continuación la lista completa de nominados y descubre dónde puedes ver la gala, en la que no faltarán las actuaciones en directo como ya ocurrió en las anteriores ediciones.
A qué hora es la gala y dónde verla
La ceremonia se divide en dos fases: la pregala, que arranca a las 18:00 horas, y la gala, que comienza más de cuatro horas después. Ambas se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Academia de la Música.
Además, a partir de las 22:20 horas se puede ver la gala (la segunda parte de la noche) en la plataforma RTVE Play y La 2. En Europa FM te informaremos de todo lo que ocurra en la gran fiesta de la música española
Quién es la presentadora de la gala
Leonor Watling coge el testigo de María Peláe y Rodrigo Cuevas, presentadores de la edición de 2025, para ponerse al frente de la gala. La actriz tiene una extensa trayectoria como cantante, que arrancó en 2002 con la formación de Marlango junto a Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra.
Desde entonces ha compaginado su trayectoria en el cine y en la música y, aunque Marlango se mantiene en pausa desde 2023, Watling continúa al frente de otros proyectos.
A finales de 2025 lanzó el disco Leo & Leo en colaboración con el músico de jazz estadounidense Leo Sidran, un trabajo nacido de la amistad y que vino de la mano de una gira de salas con las que los dos artistas cerraron 2025.
Quiénes son los artistas nominados
El ranking de artistas más nominados lo encabezan en esta ocasión Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, con ocho nominaciones cada uno, seguidos de rusowsky, Amaral y Valeria Castro, que optan a cinco premios.
Aitana y Luz Casal optan a tres premios en esta ocasión mientras que la propia Leonor Watling podría hacerse con el premio a Mejor álbum de jazz por Leo & Leo.
Consulta aquí todos los nominados en las 43 categorías de premios.
Compositor del Año
- Eva Amaral y Juan Aguirre, Dolce Vita, Amaral
- Leiva, El polvo de los días raros, Leiva
- Guitarricadelfuente, Full time papi, Guitarricadelfuente
- Rosalía, La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
- Ruslán Mediavilla, malibU, rusowsky
- Valeria Castro, Tiene que ser más fácil, Valeria Castro
Canción del Año
- M.A.P.S., Amaia
- Full time papi, Guitarricadelfuente
- Caida libre feat ROBE, Leiva
- La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
- malibU, rusowsky
Álbum del Año
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- Dolce Vita, Amaral
- Gigante, Leiva
- LUX, Rosalía
- DAISY, rusowsky
Artista del Año
- Aitana
- Amaia
- Guitarricadelafuente
- Rosalía
- rusowsky
Mejor álbum pop tradicional
- ¿Y ahora qué +?, Alejandro Sanz
- El recreo, Colectivo Panamera
- El tiempo no es oro, Antonio Orozco
- Me voy a permitir, Luz Casal
- Pueblo Salvaje II, Manuel Carrasco
Mejor álbum pop
- CUARTO AZUL, Aitana
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- La boca del lobo, Carlos Ares
- Spanish Leather, Guitarricadelafuente
- LUX, Rosalía
Mejor canción pop
- Superestrella, Aitana
- M.A.P.S, Amaia
- Full Time Papi, Guitarricadelafuente
- ¿Era esto la vida?, Zahara
- La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
Mejor álbum pop/rock
- Dolce Vita, Amaral
- Me voy a permitir, Luz Casal
- 50town, Rubén Pozo
- Everest, Sidecars
- Catalan Graffiti, Sidonie
Mejor canción pop/rock
- Dolce Vita, Amaral
- El amor te da miedo, Kitai
- Caída librefeat. ROBE, Leiva
- ¿Qué has hecho conmigo?, Luz Casal
- La misma canción, Sidecars
Mejor fusión, interpretación urbana
- Tú et moi, Judeline & Mc Morena
- Mala de verdad, La Plazuela
- Kaelis, Lia Kali
- La Reina - Remix. Lola Índigo
- Te quedaste fuera, Bewis de la Rosa & Catuxa Salom
Mejor álbum de música urbana
- El interiorista, Bejo
- Escrito en la M-30, Grecas
- La madrugá, Delaossa
- Kaelis, Lia Kali
- afroLOVA 25', RELS B
Mejor canción rap/hip-hop
- Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, Grecas
- Invirtiendo en la pérdida, Bejo & Kase.o & Ignatius Farray
- Nueva season, Delaossa
- En la cuerda floja, lia Kali & Toni Anzis
- Budokai, Natos & Waor - Hoke
Mejor canción urbana
- Chulx, Lia Kali & Eladio Carrión
- La sacapuntas, Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna
- Amor Bendito, El Ougyy & Morad
- Lokenecesitas (ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz
- TUCHAT, Quevedo
Mejor álbum de música alternativa
- Canciones contra el fin del mundo, Alamedadosoulna
- Solitud, Carlos Escobedo
- Spanish Leather, Guitarricadelafuente
- San Felices, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- Eternamente en vivo, Lagartija Nick
Mejor canción de música alternativa
- Mi diario, Ginebras
- Babieca, Guitarricadelafuente
- Mandamientos para la buena vida, Karmento & Le parody
- Los tiempos que vivimos, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- malibU, rusowsky
Mejor álbum cantautor/a
- Sílvia & Salvador, Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz
- Judit Neddermann & Pau Figuers, Judit Neddermann & Pau Figuers
- No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio
- Parceiros, Pedro Guerra
- El cuerpo después de todo, Valeria Castro
Mejor canción cantautor/a
- Los olvidados, Pedro Pastor y Rozalén
- La calma, El Kanka
- Efímera, Rozalén
- Tiene que ser más fácil, Valeria Castro
- Sombras chinas, Xoel López
Mejor álbum flamenco
- El primer llanto, Alejandro Hurtado
- Manifiesto, María Terremoto
- Directo en el círculo flamenco de Madrid, Luis El Zambo
- Nerja, Rafael Niqueni
- El fuego que llevo dentro, Lela Soto
- Guerra a todo eso, Frente Abierto
Mejor tema flamenco
- Inaccesible, Lela Soto
- Cuarta trabajadera, David de Arahal
- Celos, Las Mijas
- Domalabara, Rafael Riqueni
- Miraíta. Rumba, libertad, María Terremoto
- Mis raíces (A mi tío abuelo Niño Miguel), José del Tomate
Mejor álbum folclórico
- Amoríos. La verdad de mi coplilla, La Tania
- La constancia, El Nido
- Outras trece cancións bonitas, Germán Díaz & Benxamín Otero
- Robina, La María
- Cenicientes, Marisa Valle Roso
Mejor canción catalá/valencià/mallorquí
- Ben ooca cosa tens, Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
- Ai mareta, Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra'
- Celina, Idoipe y María Rodés
- A la freska, Figa Flawas
- L'amor de la meva vida, Julieta
Mejor canción en euskera
- Tesla Bat Sutan, Merina Gris y Gorka Urbizu
- Begietan, Sara Azuarza y Olaia Inziarte
- Eutsi Eskutik, ETS (En Tol Sarmiento)
- Bi begi bi lore, Janus Lester
- Xorieri, Baiuca & Izaro
Mejor canción en galego/asturianu
- As que nunca cantaron, Tanxugueiras
- Hibernarse, Fillas de Cassandra
- Padiante, Sen Senra
- Ghatiña Mansa, Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras
- Non cho podo dar, Sabela ft María Escarmiento
Mejor ingeniería de canción (álbum o canción)
- Manuel Colmenero, Shinova, Canción: Los días que vendrán feat Nina de Juan
- Carles Campi Campón, Valeria Castro, álbum: El cuerpo después de todo
- Mr Monkey, Alice Wonder, Álbum: Soulost
- Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel 2000 y Alizz, Amaia, Álbum: Si abro los ojos no es real
- Pau Riutort, Natalia Lacunza, Álbum: N2STAL5IA
Productor/a del Año
- Juanma Montoya, Juanma Montoya, Álbum: Singa
- Carles Campi Campón, Valeria Castro, Álbum: El cuerpo después de todo
- Rosalía, Rosalía, Álbum: LUX
- Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela, La Plazuela, Álbum: Lugar Nº0 (D.L.Y.)
- Zahara, Zahara, Álbum: Lento Ternura
Mejor Arreglo
- Alana Sinkey, Alana Sinkey, Álbum: Zahora
- Çantamarta, Çantamarta, Álbum/canción: Qué triste, Qué desastre (Bolero)
- Diego Amador, Diego Amador, Álbum/canción: Suite Flamenca
- Antonio Gómez, Antonio Gómez, Álbum/canción: Rhapsody In Blue
- María Toledo, María Toledo, Álbum/canción: Mi niño dice ole
Mejor grabación de música infantil
- Live, 10 años irrepetibles, Billy Boom Band
- Me resbala, Pez al revés
- Una canción de papá, Dr. Sapo
- Cuentos para no dormir, Arigato
- Las aventuras de Abel, B-linda
Mejor álbum jazz
- Sarao, Chico Pérez
- Mutatis Mutandis, Eme eme project
- Jazz caló, Antonio Serrano & Kaele Jiménez
- Luces y sombras, Iván Melon Lewis
- Leo & Leo, Leonor Watling & Leo Sidran
Mejor álbum instrumental
- Beyond, Katrina Penman y Claudia Vior
- Suite Flamenca, Diego Amador
- Iberia, Alba Ventura
- Cocktail Riff, Antonio Gómez
- The Abraxas Sessions, Vol.4, David Pastor
Mejor obra/composición contemporánea
- Trio Celebration, Albert Guinovart
- Poeta en Nueva York, Alberto Carretero
- Hymns to the hope, Sira Hernández
- Simfonia Núm.1 "Urban Light", Vicent Ortiz Gimeno
- Foedus, Pasión Vega y Gaditanorum
Mejor álbum de música clásica
- Jose luis Turina: Trios con piano, Trio Arbos
- Mort Au Printemps, Anton & Maite Piano Duo
- Paganini: 24 caprices, María Dueñas
- Romeo y Julieta "Música e historia", Cristina Cordero y Juan Barahona
- Iberia, Alba Ventura
Mejor álbum BSO de series, videojuegos, publicidad, sintonía...
- Furia, (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria
- Silencio (Banda sonora original), Joan Vila
- Sin cobertura (Banda sonora original), Vanessa Garde Luque
- La otra orilla, Alicia Morote
- Vírgenes, Pilar Onares
Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad....
- Caminar el tiempo, Blanca Paloma
- El amor de mi vida, Pilar Onares
- Flores para Antonio, Alba Flores
- Todos somos Gaza, Carlos M. Jara
- Hasta que me quede sin voz (canción original), Leiva
Mejor diseño de álbum
- Julia Martín-Maestro, Rufus T. Firefly, Todas las cosas buenas
- Vanessa Senra, Sen Senra, PO2054AZ
- Boa Mistura, Leiva, Gigante (caja madera CD)
- Querida, Valeria Castro, El cuerpo después de todo
- Zahara, Emilio Lorente y Guillermo Guerrero, Zahara, Lento Ternura
Mejor videoclip musical
- Aralar, Amaia
- Full time papi, Guitarricadelafuente
- Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía
- Mi nena, Walls
- Xorieri ft. Oreka Tx, Izaro & Baiuca
Mejor video musical, versión larga
- Escrito en la M-30 (Full álbum), Grecas
- Live at the Montreux Jazz Festival 2025, Gilipojazz
- Hasta que me quede sin voz (película documental), Leiva
- Flores para Antonio, Antonio Flores
- Tete, Tocar lo invisble, Tete Montoliu
Mejor evento del año: festival, ciclo, gala o concierto solidario
- Azkena Rock
- Inverfest 2025
- She Sounds Lab, She Sounds
- Las 7 Rivieras de Ultraligera, Ultraligera
- Vive Latino
Mejor gira
- Dolce Vita Tour, Amaral
- Sangre Sucia, Ángeles Toledano
- Tour Gigante, Leiva
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- 25 p*t*s años, Dani Martin
Mejor álbum de música electrónica
- Valuria, Galician Army
- Imbermind, Never Ending
- Mayo Season, Mayo
- Eddrb Dnace Remixes (EDDRBDNCRMXS), Teo Lucadamo
- Déjate caer, Delaporte
Mejor canción de música electrónica
- Paeqb (Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta
- Hacerte volar - Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix
- El sur, Çantamarta & Tony Grox
- Taste my flavour feat Dakota, Miane
- III. Ojalá (BRONQUIO REMIX), Violeta
Mejor álbum rock
- Joven y arrogante, Ilegales
- Ecdisis, Ciclonautas
- El monte de los aullidos, Fito & Fitipaldis
- El dios de América, King Sapo
- Malici, Mago de Oz
Mejor canción rock
- Huellas, Ciclonautas
- Es ansiedad, ilegales
- Siempre hacia delante, Obus
- Polución, King Sapo
- Rebelión, Reincidentes
Mejor nuevo artista
- Barry B., Infancia mal calibrada
- La Paloma, Un golpe de suerte
- Rata, EP Niñato
- Sanguijuelas del guadiana, Revola
- Ultraligera, Pelo de foca