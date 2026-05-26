Premios de la Academia de la Música 2026: a qué hora empieza la gala, dónde verla y quién es la presentadora

Los Premios de la Academia de la Música celebran su tercera edición. Tras el éxito cosechado en su debut en 2024 y la emoción vivida durante la ceremonia de 2025, la Academia de la Música de España despliega este martes 26 de mayo su alfombra roja para reconocer los mejores trabajos de la industria musical española y consolidar definitivamente estos premios que nacieron para quedarse.

Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente acuden como máximos nominados con ocho candidaturas cada uno y Joan Manuel Serrat lo hace como el homenajeado de la noche. El artista catalán será reconocido con el Premio de Honor ya que, como señala la organización, "su trayectoria y legado son de una valía incalculable".

La noche será conducida por Leonor Watling, que en 2025 se encargó de los Premios Goya junto a Maribel Verdú y que ahora se enfrenta a este reto en solitario.

La cantante y actriz se encargará de presentar la gala que arrancará justo después del desfile de las estrellas por la alfombra roja del Palacio Municipal de IFEMA MADRID y tras entregarse 26 de los 43 premios en la pregala.

Repasa a continuación la lista completa de nominados y descubre dónde puedes ver la gala, en la que no faltarán las actuaciones en directo como ya ocurrió en las anteriores ediciones.

A qué hora es la gala y dónde verla

La ceremonia se divide en dos fases: la pregala, que arranca a las 18:00 horas, y la gala, que comienza más de cuatro horas después. Ambas se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Academia de la Música.

Además, a partir de las 22:20 horas se puede ver la gala (la segunda parte de la noche) en la plataforma RTVE Play y La 2. En Europa FM te informaremos de todo lo que ocurra en la gran fiesta de la música española

Quién es la presentadora de la gala

Leonor Watling coge el testigo de María Peláe y Rodrigo Cuevas, presentadores de la edición de 2025, para ponerse al frente de la gala. La actriz tiene una extensa trayectoria como cantante, que arrancó en 2002 con la formación de Marlango junto a Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra.

Desde entonces ha compaginado su trayectoria en el cine y en la música y, aunque Marlango se mantiene en pausa desde 2023, Watling continúa al frente de otros proyectos.

A finales de 2025 lanzó el disco Leo & Leo en colaboración con el músico de jazz estadounidense Leo Sidran, un trabajo nacido de la amistad y que vino de la mano de una gira de salas con las que los dos artistas cerraron 2025.

Quiénes son los artistas nominados

El ranking de artistas más nominados lo encabezan en esta ocasión Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, con ocho nominaciones cada uno, seguidos de rusowsky, Amaral y Valeria Castro, que optan a cinco premios.

Aitana y Luz Casal optan a tres premios en esta ocasión mientras que la propia Leonor Watling podría hacerse con el premio a Mejor álbum de jazz por Leo & Leo.

Consulta aquí todos los nominados en las 43 categorías de premios.

Compositor del Año

Eva Amaral y Juan Aguirre, Dolce Vita , Amaral

, Amaral Leiva, El polvo de los días raros , Leiva

, Leiva Guitarricadelfuente, Full time papi , Guitarricadelfuente

, Guitarricadelfuente Rosalía, La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

(feat Yahritza y su esencia), Rosalía Ruslán Mediavilla, malibU , rusowsky

, rusowsky Valeria Castro, Tiene que ser más fácil, Valeria Castro

Canción del Año

M.A.P.S. , Amaia

, Amaia Full time papi , Guitarricadelfuente

, Guitarricadelfuente Caida libre feat ROBE, Leiva

ROBE, Leiva La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

(feat Yahritza y su esencia), Rosalía malibU, rusowsky

Álbum del Año

Si abro los ojos no es real , Amaia

, Amaia Dolce Vita , Amaral

, Amaral Gigante , Leiva

, Leiva LUX , Rosalía

, Rosalía DAISY, rusowsky

Artista del Año

Aitana

Amaia

Guitarricadelafuente

Rosalía

rusowsky

Mejor álbum pop tradicional

¿Y ahora qué +? , Alejandro Sanz

, Alejandro Sanz El recreo , Colectivo Panamera

, Colectivo Panamera El tiempo no es oro , Antonio Orozco

, Antonio Orozco Me voy a permitir , Luz Casal

, Luz Casal Pueblo Salvaje II, Manuel Carrasco

Mejor álbum pop

CUARTO AZUL , Aitana

, Aitana Si abro los ojos no es real , Amaia

, Amaia La boca del lobo , Carlos Ares

, Carlos Ares Spanish Leather , Guitarricadelafuente

, Guitarricadelafuente LUX, Rosalía

Mejor canción pop

Superestrella , Aitana

, Aitana M.A.P.S , Amaia

, Amaia Full Time Papi , Guitarricadelafuente

, Guitarricadelafuente ¿Era esto la vida? , Zahara

, Zahara La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

Mejor álbum pop/rock

Dolce Vita , Amaral

, Amaral Me voy a permitir, Luz Casal

Luz Casal 50town , Rubén Pozo

, Rubén Pozo Everest , Sidecars

, Sidecars Catalan Graffiti, Sidonie

Mejor canción pop/rock

Dolce Vita , Amaral

, Amaral El amor te da miedo , Kitai

, Kitai Caída libre feat . ROBE, Leiva

. ROBE, Leiva ¿Qué has hecho conmigo? , Luz Casal

, Luz Casal La misma canción, Sidecars

Mejor fusión, interpretación urbana

Tú et moi , Judeline & Mc Morena

, Judeline & Mc Morena Mala de verdad , La Plazuela

, La Plazuela Kaelis , Lia Kali

, Lia Kali La Reina - Remix . Lola Índigo

. Lola Índigo Te quedaste fuera, Bewis de la Rosa & Catuxa Salom

Mejor álbum de música urbana

El interiorista , Bejo

, Bejo Escrito en la M-30 , Grecas

, Grecas La madrugá , Delaossa

, Delaossa Kaelis , Lia Kali

, Lia Kali afroLOVA 25', RELS B

Mejor canción rap/hip-hop

Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado , Grecas

, Grecas Invirtiendo en la pérdida , Bejo & Kase.o & Ignatius Farray

, Bejo & Kase.o & Ignatius Farray Nueva season , Delaossa

, Delaossa En la cuerda floja , lia Kali & Toni Anzis

, lia Kali & Toni Anzis Budokai, Natos & Waor - Hoke

Mejor canción urbana

Chulx , Lia Kali & Eladio Carrión

, Lia Kali & Eladio Carrión La sacapuntas , Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna

, Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna Amor Bendito , El Ougyy & Morad

, El Ougyy & Morad Lokenecesitas (ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz

(ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz TUCHAT, Quevedo

Mejor álbum de música alternativa

Canciones contra el fin del mundo , Alamedadosoulna

, Alamedadosoulna Solitud , Carlos Escobedo

, Carlos Escobedo Spanish Leather , Guitarricadelafuente

, Guitarricadelafuente San Felices , La Maravillosa Orquesta del Alcohol

, La Maravillosa Orquesta del Alcohol Eternamente en vivo, Lagartija Nick

Mejor canción de música alternativa

Mi diario , Ginebras

, Ginebras Babieca , Guitarricadelafuente

, Guitarricadelafuente Mandamientos para la buena vida , Karmento & Le parody

, Karmento & Le parody Los tiempos que vivimos , La Maravillosa Orquesta del Alcohol

, La Maravillosa Orquesta del Alcohol malibU, rusowsky

Mejor álbum cantautor/a

Sílvia & Salvador , Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz

, Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz Judit Neddermann & Pau Figuers , Judit Neddermann & Pau Figuers

, Judit Neddermann & Pau Figuers No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio

(canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio Parceiros , Pedro Guerra

, Pedro Guerra El cuerpo después de todo, Valeria Castro

Mejor canción cantautor/a

Los olvidados , Pedro Pastor y Rozalén

, Pedro Pastor y Rozalén La calma , El Kanka

, El Kanka Efímera , Rozalén

, Rozalén Tiene que ser más fácil , Valeria Castro

, Valeria Castro Sombras chinas, Xoel López

Mejor álbum flamenco

El primer llanto , Alejandro Hurtado

, Alejandro Hurtado Manifiesto , María Terremoto

, María Terremoto Directo en el círculo flamenco de Madrid , Luis El Zambo

, Luis El Zambo Nerja , Rafael Niqueni

, Rafael Niqueni El fuego que llevo dentro , Lela Soto

, Lela Soto Guerra a todo eso, Frente Abierto

Mejor tema flamenco

Inaccesible , Lela Soto

, Lela Soto Cuarta trabajadera , David de Arahal

, David de Arahal Celos , Las Mijas

, Las Mijas Domalabara , Rafael Riqueni

, Rafael Riqueni Miraíta . Rumba, libertad, María Terremoto

. Rumba, libertad, María Terremoto Mis raíces (A mi tío abuelo Niño Miguel), José del Tomate

Mejor álbum folclórico

Amoríos. La verdad de mi coplilla , La Tania

, La Tania La constancia , El Nido

, El Nido Outras trece cancións bonitas , Germán Díaz & Benxamín Otero

, Germán Díaz & Benxamín Otero Robina , La María

, La María Cenicientes, Marisa Valle Roso

Mejor canción catalá/valencià/mallorquí

Ben ooca cosa tens , Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

, Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz Ai mareta , Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra'

, Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra' Celina , Idoipe y María Rodés

, Idoipe y María Rodés A la freska , Figa Flawas

, Figa Flawas L'amor de la meva vida, Julieta

Mejor canción en euskera

Tesla Bat Sutan , Merina Gris y Gorka Urbizu

, Merina Gris y Gorka Urbizu Begietan , Sara Azuarza y Olaia Inziarte

, Sara Azuarza y Olaia Inziarte Eutsi Eskutik , ETS (En Tol Sarmiento)

, ETS (En Tol Sarmiento) Bi begi bi lore , Janus Lester

, Janus Lester Xorieri, Baiuca & Izaro

Mejor canción en galego/asturianu

As que nunca cantaron , Tanxugueiras

, Tanxugueiras Hibernarse , Fillas de Cassandra

, Fillas de Cassandra Padiante , Sen Senra

, Sen Senra Ghatiña Mansa , Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras

, Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras Non cho podo dar, Sabela ft María Escarmiento

Mejor ingeniería de canción (álbum o canción)

Manuel Colmenero, Shinova, Canción: Los días que vendrán feat Nina de Juan

feat Nina de Juan Carles Campi Campón, Valeria Castro, álbum: El cuerpo después de todo

Mr Monkey, Alice Wonder, Álbum: Soulost

Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel 2000 y Alizz, Amaia, Álbum: Si abro los ojos no es real

Pau Riutort, Natalia Lacunza, Álbum: N2STAL5IA

Productor/a del Año

Juanma Montoya, Juanma Montoya, Álbum: Singa

Carles Campi Campón, Valeria Castro, Álbum: El cuerpo después de todo

Rosalía, Rosalía, Álbum: LUX

Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela, La Plazuela, Álbum: Lugar Nº0 (D.L.Y.)

Zahara, Zahara, Álbum: Lento Ternura

Mejor Arreglo

Alana Sinkey, Alana Sinkey, Álbum: Zahora

Çantamarta, Çantamarta, Álbum/canción: Qué triste, Qué desastre (Bolero)

Diego Amador, Diego Amador, Álbum/canción: Suite Flamenca

Antonio Gómez, Antonio Gómez, Álbum/canción: Rhapsody In Blue

María Toledo, María Toledo, Álbum/canción: Mi niño dice ole

Mejor grabación de música infantil

Live, 10 años irrepetibles , Billy Boom Band

, Billy Boom Band Me resbala , Pez al revés

, Pez al revés Una canción de papá , Dr. Sapo

, Dr. Sapo Cuentos para no dormir , Arigato

, Arigato Las aventuras de Abel, B-linda

Mejor álbum jazz

Sarao , Chico Pérez

, Chico Pérez Mutatis Mutandis , Eme eme project

, Eme eme project Jazz caló , Antonio Serrano & Kaele Jiménez

, Antonio Serrano & Kaele Jiménez Luces y sombras , Iván Melon Lewis

, Iván Melon Lewis Leo & Leo, Leonor Watling & Leo Sidran

Mejor álbum instrumental

Beyond , Katrina Penman y Claudia Vior

, Katrina Penman y Claudia Vior Suite Flamenca , Diego Amador

, Diego Amador Iberia , Alba Ventura

, Alba Ventura Cocktail Riff , Antonio Gómez

, Antonio Gómez The Abraxas Sessions, Vol.4, David Pastor

Mejor obra/composición contemporánea

Trio Celebration , Albert Guinovart

, Albert Guinovart Poeta en Nueva York , Alberto Carretero

, Alberto Carretero Hymns to the hope , Sira Hernández

, Sira Hernández Simfonia Núm.1 "Urban Light" , Vicent Ortiz Gimeno

, Vicent Ortiz Gimeno Foedus, Pasión Vega y Gaditanorum

Mejor álbum de música clásica

Jose luis Turina: Trios con piano , Trio Arbos

, Trio Arbos Mort Au Printemps , Anton & Maite Piano Duo

, Anton & Maite Piano Duo Paganini: 24 caprices , María Dueñas

, María Dueñas Romeo y Julieta "Música e historia" , Cristina Cordero y Juan Barahona

, Cristina Cordero y Juan Barahona Iberia, Alba Ventura

Mejor álbum BSO de series, videojuegos, publicidad, sintonía...

Furia , (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria

, (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria Silencio (Banda sonora original), Joan Vila

(Banda sonora original), Joan Vila Sin cobertura (Banda sonora original), Vanessa Garde Luque

(Banda sonora original), Vanessa Garde Luque La otra orilla , Alicia Morote

, Alicia Morote Vírgenes, Pilar Onares

Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad....

Caminar el tiempo , Blanca Paloma

, Blanca Paloma El amor de mi vida , Pilar Onares

, Pilar Onares Flores para Antonio , Alba Flores

, Alba Flores Todos somos Gaza , Carlos M. Jara

, Carlos M. Jara Hasta que me quede sin voz (canción original), Leiva

Mejor diseño de álbum

Julia Martín-Maestro, Rufus T. Firefly, Todas las cosas buenas

Vanessa Senra, Sen Senra, PO2054AZ

Boa Mistura, Leiva, Gigante (caja madera CD)

(caja madera CD) Querida, Valeria Castro, El cuerpo después de todo

Zahara, Emilio Lorente y Guillermo Guerrero, Zahara, Lento Ternura

Mejor videoclip musical

Aralar , Amaia

, Amaia Full time papi , Guitarricadelafuente

, Guitarricadelafuente Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía

- feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía Mi nena , Walls

, Walls Xorieri ft. Oreka Tx, Izaro & Baiuca

Mejor video musical, versión larga

Escrito en la M-30 (Full álbum) , Grecas

, Grecas Live at the Montreux Jazz Festival 2025 , Gilipojazz

, Gilipojazz Hasta que me quede sin voz (película documental), Leiva

(película documental), Leiva Flores para Antonio , Antonio Flores

, Antonio Flores Tete, Tocar lo invisble, Tete Montoliu

Mejor evento del año: festival, ciclo, gala o concierto solidario

Azkena Rock

Inverfest 2025

She Sounds Lab, She Sounds

Las 7 Rivieras de Ultraligera, Ultraligera

Vive Latino

Mejor gira

Dolce Vita Tour , Amaral

, Amaral Sangre Sucia , Ángeles Toledano

, Ángeles Toledano Tour Gigante , Leiva

, Leiva Si abro los ojos no es real , Amaia

, Amaia 25 p*t*s años, Dani Martin

Mejor álbum de música electrónica

Valuria , Galician Army

, Galician Army Imbermind , Never Ending

, Never Ending Mayo Season , Mayo

, Mayo Eddrb Dnace Remixes (EDDRBDNCRMXS) , Teo Lucadamo

, Teo Lucadamo Déjate caer, Delaporte

Mejor canción de música electrónica

Paeqb (Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta

(Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta Hacerte volar - Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix

- Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix El sur , Çantamarta & Tony Grox

, Çantamarta & Tony Grox Taste my flavour feat Dakota, Miane

feat Dakota, Miane III. Ojalá (BRONQUIO REMIX), Violeta

Mejor álbum rock

Joven y arrogante , Ilegales

, Ilegales Ecdisis , Ciclonautas

, Ciclonautas El monte de los aullidos , Fito & Fitipaldis

, Fito & Fitipaldis El dios de América , King Sapo

, King Sapo Malici, Mago de Oz

Mejor canción rock

Huellas , Ciclonautas

, Ciclonautas Es ansiedad , ilegales

, ilegales Siempre hacia delante , Obus

, Obus Polución , King Sapo

, King Sapo Rebelión, Reincidentes

Mejor nuevo artista