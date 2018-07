ESTÁ NOMINADA POR TIL IT HAPPENS TO YOU

Lady Gaga, a punto de recoger el Oscar

Lady Gaga ya ha recogido un Globo de Oro por su papel en American Horror Story, pero la artista podría llevarse un Oscar este febrero pero no por su faceta interpretativa sino por la musical. Está nominada por Til it happens to you, su aportación al documental The Hounting Ground sobre abusos sexuales en los campos universitarios de Estados Unidos.

Carol Calvente | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 13:33 horas