Lady Gaga, Sam Smith y The Weeknd, nominados a los Oscar 2016

Lady Gaga y Sam Smith volverán a verse las caras en una gala de entrega de premios. Si en los Globos de Oro, (además de protagonizar un rifirrafe con Leonardo DiCaprio) Lady Gaga consiguió alzarse como Mejor Actriz de Miniserie y Sam Smith se llevó el premio a Mejor Canción Original, en la próxima edición de los Oscar van a competir por el mismo premio: Mejor Canción Original. En la misma categoría también está nominado The Weeknd por su participación en la banda sonora de 50 Sombras de Grey, así que el galardón está reñido.

En la otra categoría musical de los Oscar, Mejor Música Original, se verán las caras dos de los mejores compositores de todos los tiempos: Ennio Morricone por Los odiosos ocho de Quentin Tarantino y John Williams por Star Wars: El despertar de la fuerza de J.J. Abrams.

El acento español en la próxima edición de los Oscar lo pondrá Paco Delgado, diseñador de vestuario de La Chica Danesa que ha conseguido una nominación.

Entre las películas que parten como ganadoras se encuentran El Renacido, con 12 nominaciones, Mad Max: Furia en la carretera y Marte, que persigue la buena aceptación de las películas sobre viajes espaciales que iniciaron Gravity o Interstellar.

La 88 edición de los Oscar se celebrará el 28 de febrero en el Teatro Dolby, de Hollywood (California).

Canción original:

The Weeknd: "Earned It" de "50 Sombras de Grey"

J. Ralph & Antony: "Manta Ray" de "Racing Extinction"

Sumi Jo: "Simple Song #3" de "Youth"

Lady Gaga: "Til It Happens To You" de "The Hunting Ground"

Sam Smith: "Writing's On The Wall" de "Spectre"

Música original:

"El Puente de los Espías" Thomas Newman

"Carol" Carter Burwell

"Los Odiosos Ocho" Ennio Morricone

"Sicario" Jóhann Jóhannsson

"Star Wars: El despertar de la fuerza" John Williams

Actor de reparto: Christian Bale, "The Big Short"; Tom Hardy, "El Renacido"; Mark Ruffalo, "Spotlight"; Mark Rylance, "El Puente de los Espías"; Sylvester Stallone, "Creed".

Actriz de reparto: Jennifer Jason Leigh, "Los Odiosos Ocho"; Rooney Mara, "Carol"; Rachel McAdams, "Spotlight"; Alicia Vikander, "La Chica Danesa"; Kate Winslet, "Steve Jobs".

Dirección: "The Big Short", Adam McKay; "Mad Max: Furia en la Carretera", George Miller; "El Renacido", Alejandro G. Iñárritu; "Room", Lenny Abrahamson; "Spotlight", Tom McCarthy.

Guion adaptado: "The Big Short", "Brooklyn", "Carol", "Marte", "Room".

Guion original: "El Puente de los Espías", "Ex Machina", "Inside Out", "Spotlight", "Straight Outta Compton".

Cinta animada: "Anomalisa", "Boy and the World", "Inside Out", "Shaun the Sheep Movie", "When Marnie Was There".

Diseño de producción: "El Puente de los Espías", "La Chica Danesa", "Mad Max: Furia en la Carretera", "Marte", "El Renacido".

Cinematografía: "Carol", "Los Odiosos Ocho", "Mad Max: Furia en la Carretera", "El Renacido", "Sicario".

Edición de sonido: "Mad Max: Furia en la Carretera", "Marte", "El Renacido", "Sicario", "Star Wars: El Despertar de la Fuerza".

Diseño de vestuario: "Carol", "Cinderella", "La Chica Danesa", "Mad Max: Furia en la Carretera", "El Renacido".

Largometraje documental: "Amy", "Cartel Land", "The Look of Silence", "What Happened, Miss Simone?", "Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom".

Cortometraje documental: "Body Team 12", "Chau, Beyond the Lines", "Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah", "A Girl in the River: The Price of Forgiveness", "Last Day of Freedom".

Edición: "The Big Short", "Mad Max: Furia en la Carretera", "El Renacido", "Spotlight", "Star Wars: El Despertar de la Fuerza".

Maquillaje y peinado: "Mad Max: Furia en la Carretera", "The 100-Year-Old Man Who Climbed out the Window and Disappeared", "El Renacido".

Cortometraje animado: "Bear Story", "Prologue", "Sanjay's Super Team", "We Can't Live Without Cosmos", "World of Tomorrow".

Cortometraje: "Ave María", "Day One", "Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)", "Shok", "Stutterer".

Efectos visuales: "Ex Machina", "Mad Max: Furia en la Carretera", "Marte", "El Renacido", "Star Wars: El Despertar de la Fuerza".

Mejor película en lengua extranjera: "Embrace of the Serpent" Colombia, "Mustang" Francia, "Son of Saul" Hungría, "Theeb" Jordania y "A War" Dinamarca.