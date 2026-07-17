Lana del Rey anuncia un nuevo álbum que acompañara a su esperadísimo 'Stove'

Han pasado tres años desde que Lana del Rey publicó Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Pero la espera ha merecido la pena, ya que su próximo disco Stove, anunciado en 2024 y que saldrá a la luz a finales de año, vendrá acompañado de un álbum complementario.

La artista sorprendió ayer a sus fans con esta noticia en redes sociales. "Han pasado muchas cosas en los últimos cuatro años (...) La paciencia ha sido clave, y entre canción y canción, surgieron nuevos pensamientos sobre antiguos amigos y nuevos sueños, y de la duda sobre si el árbol que he estado plantando crecería, nacieron nuevos brotes, y así creció un nuevo rosal bajo el sauce… Un extenso álbum complementario", escribía en su publicación de Instagram.

Tal y como explica la artista, Stove "es un disco precioso y está tal y como se concibió: un álbum clásico" Por eso, este nuevo disco secundario, del que desconocemos su título, sirve como "un comentario sobre todo lo que ha ido pasando".

Aunque se desconoce en qué fecha saldrán ambos discos, Lana del Rey ha informado en la publicación de que en un mes tendrá finalizado ambos proyectos y comenzará entonces la producción de los vinilos. "Gracias por esperar. Realmente son dos de mis trabajos más bellos" ha asegurado.

‘Stove’, el álbum que parecía que nunca iba a llegar

Han pasado casi dos años desde que Lana del Rey anunció por primera vez el que será su décimo álbum de estudio, que en un principio se iba a llamar The Right Person Will Stay y que iba a salir a la luz en mayo de 2025. Sin embargo, en abril de año pasado, tras publicar el primer single del proyecto, Henry, Come On, la estadounidense informó a sus fans de que el disco iba a retrasarse.

A finales de agosto, la cantante desveló el nuevo nombre del proyecto, Stove y confesó que se vio obligada a posponer el lanzamiento para poder incluir seis canciones nuevas.

Según ha explicado en su última publicación, la frustración derivada de los constantes cambios de planes han inspirado parte de este segundo disco complementario. Aunque escribir estas canciones le ha ayudado a aceptar que “cuando la vida decide enviarte por otro río, no puedes decidir y se convierte en una aventura”.