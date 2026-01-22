Lana del Rey pone fecha de estreno a su álbum 'Stove'

Lana del Rey en el estadio de Wembley en 2025 | GETTY

Lana del Rey planea comenzar este 2026 con nueva música.

Después de tres años del estreno de su noveno álbum, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, la artista lanzará su décimo proyecto este 30 de enero, Stove.

Así lo recogen desde hace meses y reconfirmando estos días portales alemanes como Tonspion, que han fechado el estreno del álbum el último viernes de enero. Sin embargo, ni la cantante ni su equipo se ha pronunciado al respecto.

Este proyecto ha dado muchas vueltas. Con el paso del tiempo el disco ha ido cambiando de nombre, tal y como reveló la propia Lana del Rey en entrevistas en medios como W Magazine, pues empezó llamándose Lasso para pasar a ser The Rigt Person Will Stay. Y finalmente parece que será Stove.

El proyecto también estaba pensado para ser estrenado en 2024, pero luego se retrasó a 2025. Finalmente parece que no pasará de este enero de 2026.

Un estilo country

A cargo de los productores Jack Antonoff y Luke Laird, Stove mantendrá el marcado estilo country de la artista en sus últimos proyectos. Por otro lado, la artista adelantó que las letras serían más melódicas y menos introspectivas que en su anterior proyecto.

Se espera que la artista incluya las canciones Henry, come on y Bluebirden Stove, temas que lanzó en el último año. A su vez, también podría incluir Stars Fell on Alabama, un tema inspirado en su marido Jeremy Dufrene que ya ha cantado en directo.