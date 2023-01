Lana del Rey retrasa el lanzamiento de su álbum y le censuran la portada alternativa por mostrar un pezón

Lana del Rey anuncia su disco 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' // Lana del Rey

Lana del Rey está de vuelta. Después de su último lanzaimiento en octubre de 2021 con Blue Banisters, la cantante regresaba al panorama musical con Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, primer sencillo de su disco homónimo.

Este nuevo disco contará con esperadas colboraciones como Joan Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

La intérprete de Summertime Sadness anunciaba el estreno de su noveno album de estudio para el próximo día 10 de marzo, pero se ha pronunciado para anunciar cambios en esta fecha.

Desde su cuenta privada de Instagram, Lana ha compartido que el lanzamiento de Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd se pospondrá dos semanas, del 10 de marzo al 24 de marzo.

El disco estará copuesto por 16 canciones:

1. The Grants

2. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

3. Sweet

4. AW

5. Judah Smith Interlude

6. Candy Necklace

7. Jon Batiste Interlude

8. Kintsugi

9. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In (ft. Father John Misty)

13. Margaret (ft. Bleachers)

14. Fishtail

15. Peppers (ft. Tommy Genesis)

16. Taco Truck x VB

Además se rumorea que Lana del Rey tiene pensado lanzar a la venta cuatro versiones diferentes del formato vinilo de este álbum. Una edición estándar con el vinilo negro, otra en color rosa (Retail Exclusive), otra en verde (Indies Exclusive), otra púrpura (Amazon Exclusive) y otra en blanco (Store Exclusive).

Una portada censurada

La intérprete también ha comparido la que será la portada alternativa de su próximo trabajo, que ha causado un poco de controversia por enseñar un pecho (con pezón incluído), algo que ha gustado mucho a sus fans pero no a Instagram, que ha decidido censurarla.

Es por eso que sus fans han comenzado a subir tanto la foto tapando el pezón a Instagram para que no vuelvan a censurarla. Lo han hecho incluso poniendo un pezón masculino encima, algo que a la red social parece no molestar, a diferencia del femenino.