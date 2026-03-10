Laura Pausini celebra la música española de los 70 con una versión de '¿Por qué te vas?' de Jeannette

Laura Pausini quiere celebrar la música en español y este viernes 13 de marzo lanza YO CANTO 2, un disco de versiones del que este martes nos llega un último aperitivo.

La cantante italiana publica ¿Por qué te vas?, el tema escrito por José Luis Perales, interpretado por Jeannette y que Carlos Saura incluyó en la banda sonora de su película Cría cuervos de 1976.

No fue hasta 2025 cuando Laura Pausini descubrió esta canción y, nada más escucharla, se enamoró de ella.

"Mientras preparaba mi disco en español YO CANTO 2 (que contiene canciones distintas a las de IO CANTO 2 en italiano), llamé a un amigo de Madrid que me contó un recuerdo de su infancia: me dijo que en aquella época sonaba en todas partes la canción ¿Por qué te vas?Yo no la conocía y me entró muchísima curiosidad porque estaba en plena búsqueda de canciones para mi disco homenaje a la música en español", escribe la intérprete sobre su acercamiento al tema.

"Me gustó mucho el estilo, tan diferente de lo que escribo y canto normalmente, y eso me motivó a hacer una demo"".

"Descubrí que esta canción de Jeanette se lanzó en 1974, precisamente el año en que nací", continúa. "Me gustó mucho el estilo, tan diferente de lo que escribo y canto normalmente, y eso me motivó a hacer una demo. Bueno... Ahora ya sabéis que la canción me conquistó tanto que hicimos un videoclip al estilo de los años 70 que me vuelve loca cada vez que lo veo".

¿Por qué te vas?, con un videoclip puramente setentero, llega después de "una balada contemporánea (TURISTA de Bad Bunny), una canción pop (Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani), una acústica (Eso y más con Yami Safdie) y una rock (Mariposa tecknicolor de Fito Páez)".

El disco incluirá también versiones de Oye Mi Canto de Gloria Estefan, Hijo de la Luna de Mecano, Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, Gracias a la vida de Violeta Parra, Pausa de Mikel Izal, Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz y Antología de Shakira,.

Todas estas y otras tantas más se podrán escuchar a partir del viernes 13 de marzo. Por ahora toca descubrir el homenaje de Laura Pausini a la música de los 70. "Disfrutad", escribe la cantante.

La letra de '¿Por qué te vas?'

Hoy en mi ventana brilla el sol

Y el corazón

Se pone triste contemplando la ciudad

Porque te vas

Como cada noche desperté

Pensando en ti

Y en mi reloj todas las horas vi pasar

Porque te vas

Todas las promesas de mi amor se irán contigo

Me olvidarás

Me olvidarás

Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño

Porque te vas

Porque te vas

Porque te vas

Porque te vas

Bajo la penumbra de un farol

Se dormirán

Todas las cosas que quedaron por decir

Se dormirán

Junto a las manillas de un reloj

Esperarán

Todas las horas que quedaron por vivir

Esperarán

Todas las promesas de mi amor se irán contigo

Me olvidarás

Me olvidarás

Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño

Porque te vas

Porque te vas

Porque te vas

Porque te vas