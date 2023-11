Laura Pausini, pura emoción al recibir el Latin Grammy a Persona del Año en la noche más importante de su carrera

Pura emoción.

Ya lo vimos cuando, 24 horas antes, la italiana más latina del mundo, Laura Pausini, se reunió con la prensa en el FIBES —lugar donde tendrá lugar la gala de la 24ª edición de los Latin Grammy— expresando su emoción por llegar a la noche de los premios dedicada enteramente a ella y descubrir quiénes iban a versionar sus canciones.

De la misma forma llegó la noche de este 15 de noviembre al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, capital andaluza en la que se celebran este año los premios, para acudir espectacular a una alfombra roja llena de artistas a los que la italiana, gran defensora de muchas causas sociales, derechos y colectivos, sobre todo el LGTBIQ+, venera y admira.

Rodeada de compañeros y amigos de profesión y personalidades de la industria, Pausini se subió al escenario después de una increíble noche repleta de emocionantes actuaciones —como la de Luis Fonsi y David Bisbal o Alejandro Sanz, Malu, Niña Pastori, Ana Mena e India Martinez, en las que no pudo contener las lágrimas— y procedió a hacer una de las cosas que mejor sabe: dirigirse con sensibilidad, cariño y sinceridad al mundo.

Con un precioso traje de corte largo negro lleno de brillantes (aunque no le haga falta llevarlo puestos para iluminar igualmente con su carisma y personalidad), la italiana lo quiso dejar claro desde el comienzo de su discurso: "Yo nunca más voy a vivir una noche así, con todos los artistas que estáis aquí celebrando". Eufórica por la emoción del nombramiento, delegó rápidamente los honores en sus seguidores: "Esto no es solamente mío, esto es porque algunas personas han dicho: quiero a laura en mi vida, quiero que su voz me cante", expresaba.

La italiana es la tercera mujer que recibe el premio a Persona del Año, después de Gloria Stefan y Shakira: "No imagináis el honor para mí. Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el placer de cantar en español, sobre todo porque desde aquel día yo me he sentido adoptada por todos vosotros como una hija, como una hermana, como una persona de su entorno familiar. F a m i l i a r", ha subrayado, conmovida. "Aunque no llevo la misma sangre, sé muy bien que tengo padres, hermanos, hermanas, tías, que me han criado desde adolescente hasta hoy, dándome la posibilidad de ser la italiana más latina del mundo", ha rematado la artista.

Con su gran amigo Luis Fonsi a su lado, encargado de otorgarle el premio, la cantante concluía: "Hoy es el día en el que confirmamos al mundo entero que nuestra adopción es legal, que nuestras manos no se soltarán y que nuestras almas y corazones permanecerán juntas. Lo prometo". "A mis adorados colegas que habéis hecho duetos, tríos, cosas que no se ven... De eso se trata, los latinos, la música. Digo latino y dentro de latino (deletrea la palabra) hay un coño de música", ha afirmado tan genuina como siempre.

"Gracias por regalarme esta luz llena de amor a mi corazón, yo quiero ser suya para siempre".

👉 Todas las noticias de los Latin Grammy 2023