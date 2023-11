Laura Pausini, tras ser nombrada Persona del Año: "Soy la italiana más orgullosa de ser latina"

Laura Pausini recibirá este miércoles el premio a Persona del Año por la Academia Latina de los Grammy, por su larga trayectoria profesional y por ser una gran defensora de muchas causas sociales, derechos y colectivos, sobre todo el LGTBIQ+.

24 horas antes, la artista se ha reunido con la prensa en el FIBES —lugar donde tendrá lugar la gala de la 24ª edición de los Latin Grammy—, y con una sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos se ha abierto sobre sus sentimientos al respecto: "Me siento la persona más afortunada de este año, la italiana más orgullosa de ser latina", ha expresado la artista.

"Siempre he dicho durante estos 30 años de carrera que lo que más me hace sentir orgullosa es que a todas las partes que voy me presentan como la italiana más española, argentina, mexicana...", ha destacado la cantante, que lleva en su corazón en pedacito de cada lugar del mundo, y asegura que se sentiría falsa si no volviese a cantar en español, su otro idioma.

Sobre recibir este premio, ha reconocido que es un orgullo muy inmenso e inesperado, y que cuando la llamaron para darle la noticia, le surgió una gran duda: "¿Es posible sin tener yo sangre latina?", se preguntaba la artista sobre la recepción de este galardón; a lo que el presidente de la academia le respondió alto y claro: "No hay una sola persona que no te haya votado".

"Me siento adoptada, reconozco todos los acentos, todos los sonidos diferentes que los acentos tienen", ha contado con orgullo italiana más multicultural.

Pausini ha revelado que la primera persona a la que llamó fue a su padre, y que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para no contarle la noticia a amigos como Fonsi, Ricky Martin o Vanesa Martín.

"Va a ser una noche especial para toda mi familia, mis padres van a ver lo que les digo sobre la adopción de los latinos es real", ha dicho emocionada, añadiendo que espera con ansia el momento en el que sus padres se den cuenta por fin y digan "nuestra hija Laura es la persona del año".

"Quiero saber quién cantará mis canciones, los invitados por la academia, los arreglos de las canciones [...] Anitta es una de ellas y estoy muy contenta, tenemos una amistad y es muy bonito", ha contado, además de confesar que le gustaría que estuviesen Fonsi, Orozco, Pablo López y Vanesa Martín entre ellos.

Además, la artista se siente muy afortunada de poder formar piña con dos grandes artistas que también ha ganado este premio, pero asegura que deberían ser más: "El hecho de que seamos tres es poco, me parece increíble poder estar en este trío con Gloria Estefan y Shakira".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de Rosalía y Karol G, que ha participado del reconocimiento internacional de las mujeres: "Es increíble que puedan traer la cultura latina a la música y eso siempre me da mucho orgullo", ha expresado.

Eternamente agradecida a su público

Lleva 30 años de carrera, comenzó cuando tan solo era una joven con ganas de comerse el mundo y ahora, a sus 49 años, todavía no asimila que es una leyenda de la música: "Cuando te llegan tantos reconocimientos necesitas saber que te los mereces, y yo no sé si estoy a la altura de eso".

"Mi trabajo es muy diferente de mi persona, ese equilibrio a veces es difícil para mí, pero cuando tengo un concierto, tengo muchas de las respuestas", ha revelado Laura, que antes de artista se considera hija, madre y hermana.

"En la gira yo me recargo, no me siento pequeña, me siento hecha de varias personas, ya no soy más mía. Desde que la gente me ha elegido, yo me he sentido muy cómoda de sentirme de los otros, los necesito para sentirme fuerte, con valor", ha reconocido, además de añadir que cada mañana que se mira al espejo se siente agradecida por la oportunidad que le han dado sus fans.

"Es un pequeño problema que yo tengo, estoy trabajando en eso, me veo como un trámite", ha confesado.

Férrea defensora de la diversidad y causas sociales

Pauisni tampoco se ha olvidado de poner en valor la diversidad, que es lo que más le gusta del mundo.

La artista ha contado que cuando era pequeña, sus padres le enseñaron tanto a ella como a su hermana que era muy importante ser amigos de las personas diferentes a ellos.

La intérprete era de clase baja y venía de un pueblo muy pequeño, y siempre la educaron en la diversidad, aprendió desde muy joven lo que significaba el altruismo y realizaba labores sociales con su familia en Navidad.

"Yo creo que estaría un poco muerta si todos fuesen iguales a mí, amo la diferencia", ha hecho hincapié. Pero no es algo nuevo, desde siempre ha llevado ese lema por bandera y lo ha reflejado en sus canciones en tiempos no tan conocidos. "Hice un videoclip de dos chicos besándose todo el tiempo", ha recordado.

Ahora ha asegurado que está atenta a no darle un sexo a las canciones para que todos puedan sentirse identificados con sus letras, si importar quiénes sean y a quién amen.

Sin lugar a dudas, Laura Pausini es una grandísima elección, tanto por su música como por su alma, para ser Persona del Año 2023.