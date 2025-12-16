Leire Martínez recibe el Disco de Oro por su primer single en solitario 'Mi nombre'

Leire Martínez actuando durante un evento del Orgullo de Madrid | Getty Images

Leire Martínez ya ha demostrado más que de sobra que está preparada para arrasar en su nueva etapa en solitario, y prueba de ello ha sido el lanzamiento de temas como No se me da bien odiarte, su colaboración con Edurne.

Ahora, la artista ha recibido el Disco de Oro por su primer single en solitario, Mi nombre, un logro que certifica el gran impacto de esta nueva etapa artística y la extraordinaria acogida del público desde su lanzamiento.

El disco le fue entregado ayer durante la final de Operación Triunfo, siendo una noche especialmente emotiva para la artista.

Además, la artista publicará su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, en el mes de febrero, un trabajo muy esperado que dará continuidad a esta nueva etapa artística.

Mi nombre, un reflejo de su evolución

Con esta canción, Leire buscaba coger las riendas de su carrera musical, un nuevo episodio que reflejaba su evolución como artista, pero también como persona. Pues es su dedicación y su pasión por la música lo que funciona como el motor principal de su trayectoria.

Este single recoge todo lo que la cantante quería decir tras su separación de La Oreja de Van Gogh, casi de una manera catártica.

"Mi nombre tiene que ver con la etapa inicial de un proceso en el que las emociones están ligadas al enfado y a cierta decepción", expresó la autora tras el lanzamiento. A su vez, puntualizó: "Sin olvidar que, al margen de cómo haya sido el final, también ha sido una experiencia maravillosa, una época plagada de recuerdos tremendos y de mucho amor".

Mi nombre es una canción reivindicativa, pero también sirve como una carta de presentación con efectos terapéuticos. "Quiero pasar página de este capítulo, y con este tema se cierra el círculo y me centro en mi propia música".

"Ahora se escucha mi propia voz, voy a hablar de lo que quiera y cuando quiera sin hacerlo en representación de nadie. No es un cambio radical porque he estado de acuerdo en muchas cosas que he interpretado, pero todo va a ser mucho más mío", se sinceró Leire.

Letra de 'Mi Nombre'

Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa

Están dictando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

Pero tú ya no podrás esconder más

Dos caras y un nombre

¿Dónde?

¿Dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Gritando mi nombre

No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos

Aunque los disfraces

Detrás de ti, puedo verlos usando mi voz

Aunque tú los calles

Vete corriendo a encontrar quién se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

Pero tú ya no podrás esconder más

Dos caras y un nombre

¿Dónde?

¿Dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Sabes que yo

Aunque duela, no voy a olvidar

Esos años, y siempre serás

Bienvenido a este lugar

En el que nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

Pero tú ya no podrás esconder más

Dos caras y un nombre

¿Dónde?

¿Dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Gritando mi nombre