Leire Martínez pone fecha a su primer disco en solitario

Leire Martínez no para de cosechar éxitos desde que inició una nueva etapa en la música tras separarse de La Oreja de Van Gogh.

La artista ha comprobado que es muy querida y que su talento se abre paso. Así, dio un primer golpe a la mesa con el single Mi nombre, el primero en este nuevo camino en solitario. Tras este tema han llegado otros como Tres deseos, y colaboraciones con artistas como Abraham Mateo, Saiko y Pole.

Pero los fans esperan con ansias ese primer disco, que ya adelantó en un showcase exclusivo de la artista con Europa FM la fecha aproximada de su estreno, que sería a principios de año. Y ahora confirma el día: el 20 de febrero de 2026.

Así lo ha dejado caer a través de una misteriosa publicación en redes sociales con dicha fecha y una cuenta atrás de 24 horas, tras la que parece que anunciará el título y la portada de su primer álbum en solitario.

Un álbum que presentará en una gira por salas de distintas ciudades España, en la que ya ha colgado algún cartel de sold out. Además, ha anunciado conciertos en festivales.

Fechas de la gira de Leire Martínez