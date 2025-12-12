Leire Martínez y Edurne le cantan al desamor en 'No se me da bien odiarte'

Dos de las voces femeninas más reconocibles de nuestro país se unen para revolucionar el pop nacional. Y ellas son Edurne y Leire Martínez, quienes estrenan No se me da bien odiarte, su primera colaboración.

Las artistas se han juntado en el estudio para lanzar un tema de pop de lo más bailable en el que le cantan de manera divertida al desamor. Este nuevo single es la segunda pista del disco Historias de aquella niña, el primer disco de Leire Martínez en solitario que llega el 20 de febrero de 2026.

Con un videoclip de lo más festivo en el que las cantantes seducen a la cámara mientras bailan y cambian sus impresionantes outfits, las artistas se muestran vulnerables al compartir que prefieren "una guerra entre los dos" tras una ruptura.

A la vez, las cantantes muestran su complicidad y su amistad, que tal y como ha contado Edurne se remonta a hace años. "Trabajar con ella es todo un lujo, porque es maravillosa y una artista impresionante", expresó la intérprete de Amores Dormido en su visita a El Hormiguero.