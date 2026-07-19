Leiva, Ana Mena, Aitana, Dani Martín y otros artistas se vuelcan con España en la final del Mundial

España se la juega ante Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026. La Roja busca dibujar la segunda estrella dorada en su camiseta en una noche en la que la música también es protagonista, con actuaciones de grupos y cantantes en la ceremonia de clausura del inicio y en el descanso.

Los artistas españoles están entregados a la Selección y muchos llevan días mostrando su apoyo. Rosalía, por ejemplo, estuvo en el estadio de Los Angeles viendo el partido de España contra Austria y Leiva aprovechó su concierto de este sábado en Cádiz para lucir la camiseta blanca de la Selección y mandar sus mejores deseos a los de Luis de la Fuente.

Otra que también está entregada a la causa mundialista es Aitana, que reconocía este sábado en Úbeda (Jaén) estar nerviosa ante el encuentro, y Paula Koops, que quiere que su tema Brindemos sirva para celebrar el triunfo ante el equipo de Scaloni.

En las últimas horas muchos cantantes se han animado a publicar mensajes de apoyo. Recopilamos al minuto cómo lo están viviendo.