Leiva, Ana Mena, Aitana, Dani Martín y otros artistas se vuelcan con España en la final del Mundial
España busca ganar su segundo mundial de fútbol este domingo ante Argentina y el país entero esta volcado con La Roja. También nuestros artistas que no paran de mostrar su apoyo. En el escenario lo hicieron este sábado Leiva y Aitana, y en redes otros como Dani Martín, Alejandro Sanz o Lola Índigo.
Últimas noticias sobre las actuaciones de la final del Mundial
España se la juega ante Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026. La Roja busca dibujar la segunda estrella dorada en su camiseta en una noche en la que la música también es protagonista, con actuaciones de grupos y cantantes en la ceremonia de clausura del inicio y en el descanso.
Los artistas españoles están entregados a la Selección y muchos llevan días mostrando su apoyo. Rosalía, por ejemplo, estuvo en el estadio de Los Angeles viendo el partido de España contra Austria y Leiva aprovechó su concierto de este sábado en Cádiz para lucir la camiseta blanca de la Selección y mandar sus mejores deseos a los de Luis de la Fuente.
Otra que también está entregada a la causa mundialista es Aitana, que reconocía este sábado en Úbeda (Jaén) estar nerviosa ante el encuentro, y Paula Koops, que quiere que su tema Brindemos sirva para celebrar el triunfo ante el equipo de Scaloni.
En las últimas horas muchos cantantes se han animado a publicar mensajes de apoyo. Recopilamos al minuto cómo lo están viviendo.
Manuel Carrasco tampoco se pierde la final
Otra imagen que nos deja esta final España - Argentina es la de Manuel Carrasco con la camiseta de la Selección español. ¡Vamos!
Pablo Alborán, con la camiseta dedica da por la Selección española
El cantante malagueño se ha puesto la camiseta de la Selección española para animar al equipo en esta gran final.
"Lleva las firmas de quienes nos enseñaron que los sueños también se pueden ganar", escribe sobre el equipo que ganó el Mundial en Sudáfrica 2010. "Hoy, 16 años después, me recuerda que hay noches que cambian la historia. Ojalá hoy vivamos otra de ellas. Vamos, España".
Chanel anima a La Roja con un repaso de los seleccionados por De La Fuente
Chanel, encargada de animar al público de la plaza de Colón de Madrid, está lista para vibrar con la Selección española y baila con La Roja y los seleccionados por Luis de la Fuente. "Somos españoles, ¿a qué queréis que os ganemos?"
El '¡Vamos!' de Alejandro Sanz
Con su amiga Shakira como una de las estrellas del show del descanso, Alejandro Sanz no quitará ojo a lo que ocurra sobre el terreno de juego. El cantante está listo para disfrutar y vibrar con La Roja.
Dani Martín se pone la camiseta de España
Dos horas antes de que arranque el partido, Dani Martín ya está listo para emocionarse con la Selección.
"Ojalá esta unidad que siento hoy, de todos y de todas, la tuviéramos en más cosas. Sería precioso estar más unidos. El país más bonito del mundo", ha escrito en Instagram Stories al compartir dos fotos suyas con la camiseta de España.
En la primera, la blanca, añade: "Vamos, España!!!! Como decía don Luis Aragonés: GANAR, GANAR Y VOLVER A GANAR". La segunda es la roja y dice: "Aquí te la pego con 25 p*t*s años".
Paula Koops quiere que 'Brindemos' por la victoria de España
En su concierto con Europa FM en Santander, Paula Koops mandó sus mejores deseos a la Selección española y confesó que le gustaría que Brindemos, su colaboración con Juan Magan y Funzo, suene este domingo después del final del partido. ¡Será buenísima señal!
Quevedo quiere que esta noche suene 'La Graciosa'
Los goles de la Selección española se celebran con La Graciosa de Quevedo y Romeo Santos y el canario quiere que su tema suene hoy más que nunca en New Jersey, donde se disputará el partido España - Argentina. Sería señal de que el mejor de la historia ya no es tan bueno...
Un día importante para Aitana
El sábado por la noche estaba nerviosa y esta mañana no ha mejorado para Aitana.
"Hoy es un día importante", escribió en redes al despertarse para compartir con sus seguidores lo trascendental que es para ella el partido España - Argentina.
Los nervios de Aitana antes de la gran final
"Mañana es un día muy importante para todos, yo espero que ganemos, que gane", dijo Aitana en su concierto de este sábado en Úbeda (Jaén).
La cantante, cuya canción Superestrella se ha convertido en himno de las victorias, reconoció estar de los nervios e incluso tener pesadillas con el partido.
"Que gana el mejor pero, desde luego, a nosotros los españoles nos haría muchísima ilusión ganar", confesó ante un público volcado con la Selección.
Leiva quiere que la Selección juegue 'Como si fueras a morir mañana'
El cantante madrileño, conocido por su afición rojiblanca, aprovechó su concierto en Cádiz para aparecer sobre el escenario luciendo la segunda equipación de España.
Con la camiseta blanca y muy sonriente ante los aplausos del público, Leiva mandó "un mensaje de amor incondicional a los muchachos de la Selección". "Es el equipo soñado para competir en una final", dijo antes dedicar su canción Como si fueras a morir mañana a los futbolistas. "¡Confiamos en ellos!", añadió.