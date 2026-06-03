Leiva anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Madrid y Zaragoza

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Los conciertos de Leiva en Madrid y Zaragoza con su gira Tour Gigante 2026 tienen colgado el cartel de "sold out". Sin embargo, el artista pondrá a la venta nuevas entradas para estos cinco conciertos "debido a la actualización de los aforos legales", según informa Sony Music.

Esta es la última oportunidad para ver a Leiva en Madrid y Zaragoza antes de que el cantante termine su gira y se despida de los escenarios durante dos años. "Con los años, uno va entendiendo que la vida en gira no es la vida real. La vida real es la de casa y esa la he descuidado mucho y no le he prestado nunca mucha atención. Ahora ya he cumplido 46 y yo creo que me toca poder estar en mi casa", dijo a Europa Press.

Las fechas de sus conciertos en Madrid y Zaragoza

Esta ampliación de aforo afecta a cinco conciertos del fin de gira de Leiva: el de Zaragoza y los cuatro de Madrid.

Sábado 27 de junio de 2026 - Zaragoza - Estadio Ibercaja

- Estadio Ibercaja Martes 8 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Miércoles 9 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Martes 29 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Miércoles 30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena

Cuándo salen a la venta las nuevas entradas de Leiva

Los fans tendrán a su disposición "un pequeño cupo de entradas extra" que salen a la venta este jueves 4 de junio a las 12:00 (a las 11:00 en Canarias).

Para comprarlas, hay que acceder a la página web de Leiva. Y recuerda que son entradas limitadas, por lo que recomendamos entrar al proceso de compra lo más puntual posible.