Setlist del concierto de Aitana en A Coruña: orden de todas las canciones
Este miércoles 22 de julio, Aitana actúa en el Coliseum de A Coruña con su Cuarto Azul World Tour. Te contamos qué canciones canta la artista durante el concierto.
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Desde el pasado mes de mayo, Aitana ha teñido de azul varias ciudades de España con su Cuarto Azul World Tour. Después de celebrar la victoria de La Roja en Cibeles el lunes 20 de julio, Aitana se subirá al escenario del Coliseum de A Coruña este miércoles 22 de julio. Tras este concierto, Aitana se tomará un mes de descanso para poder continuar con la gira en septiembre con los cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
En un show de más de 2 horas que comienza con 6 DE FEBRERO y finaliza con SUPERESTRELLA, Aitana interpreta canciones de CUARTO AZUL como CONEXIÓN PSÍQUICA o CUANDO HABLES CON ÉL, pero también grandes éxitos de su discografía como miamor o Vas A Quedarte. Descubre el listado completo a continuación.
Setlist de Aitana con su 'Cuarto Azul World Tour'
- 6 DE FEBRERO
- SEGUNDO INTENTO
- DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
- + (MÁS)
- = (IGUAL)
- NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
- TRANKIS
- CUARTO AZUL
- CUANDO HABLES CON ÉL
- Los Ángeles
- miamor
- AQYNE
- 24 Rosas
- GRAN VÍA
- DESDE QUE YA NO HABLAMOS
- MÚSICA EN EL CIELO
- Vas a quedarte
- Formentera
- Mon amour
- LAS BABYS
- LUZ DE LA MAÑANA (INTERLUDE)
- EN EL CENTRO DE LA CAMA
- EX EX EX
- LÍA
- LA CHICA PERFECTA
- CONEXIÓN PSÍQUICA
- SUPERESTRELLA