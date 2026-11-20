Leiva y Pity Álvarez unen sus voces en 'Te entiendo', una canción que el argentino compuso "antes de caer en cama"
El músico argentino Pity Álvarez ha contado con Leiva para su nueva canción, Te entiendo, un tema que compuso antes de su ingreso hospitalario. "Cuando sientas que este mundo para vos terminó...", reza el primer verso.
Leiva publica 'Memoria', la canción original de la serie 'Infamia', con los coros de Patricia Lázaro
Leiva se ha unido al músico argentino Pity Álvarez en Te entiendo, "una canción compuesta por Pity hace unos años que ha encontrado su momento para salir a la luz, con Leiva a la guitarra y la voz, además de como productor", informa Sony Music. En el videoclip, Pity asegura que compuso este tema "antes de caer en cama".
El pasado mes de septiembre, Pity Álvarez ingresó en el Hospital Tornú tras protagonizar un choque leve en una estación de servicio. Debido a un cuadro de deterioro cognitivo, el cantante permaneció bajo observación médica.
A esto hay que sumarle que Pity ha estado tres meses de audiencias por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018. El fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para el argentino, pero el veredicto del juicio aún está pendiente, según Rolling Stone.
Ante este contexto, el cantante ha unido su voz a la de Leiva en Te entiendo, una canción sobre la resiliencia. "Y te entiendo / Aunque no lo creas te entiendo / La vida no es rosada / Y hay momentos que brillas / Y otros te encandila tu propia oscuridad", dice la letra.
Letra de 'Te entiendo'
Cuando sientas que este mundo para vos terminó
Cuando creas que tu compañera te abandonó
No querés estar aquí
Ni tampoco allá
Tus amigos se asombran de vos
-
Cuando siempre tenés ganas de volver a empezar
Cuando te arrepentís de lo que te sale mal
Ya no te reís
Ni tampoco llorás
Tus ojos me dicen que hay bronca en vos
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
La vida no es rosada
Y hay momentos que brillás
Y otros te encandila tu propia oscuridad
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
Como imanes nos pegamos
Luego nos rechazamos
Quizás tuvimos un tesoro los dos
-
Cuando sientas que este mundo para vos terminó
Cuando creas que tu compañera te abandonó
No querés estar aquí
Ni tampoco allá
Tus amigos se asombran de vos
-
Cuando siempre tenes ganas de volver a empezar
Cuando te arrepentis de lo que te sale mal
Ya no te reis
Ni tampoco llorás
Tus ojos me dicen que hay bronca en vos
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
La vida no es rosada
Y hay momentos que brillas
Y otros te encandila tu propia oscuridad
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
Como imanes nos pegamos
Luego nos rechazamos
Quizás tuvimos un tesoro los dos
-
Y cuando me dicen las cosas
Me gusta que me las digan
A un volumen bajo, no gritando
Ese era el problema de ella
Que lo decía muy alto
Entonces yo veía que sus labios se movían
Y no sabía lo que me decían
Y era un bajon porque
La entendía
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
La vida no es rosada
Y hay momentos que brillas
Y otros te encandila tu propia oscuridad
-
Y te entiendo
Aunque no lo creas te entiendo
Como imanes nos pegamos
Luego nos rechazamos
Quizás tuvimos un tesoro los dos
-
Fuente: cmtv.com