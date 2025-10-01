Liam Gallagher de Oasis desata el 'hype' ante "un gran anuncio": ¿Se viene nueva gira?

Todos los ojos están puestos en Oasis y más en concreto en Liam Gallagher. El cantante se ha pronunciado en redes sociales con un tweet con el que han hecho saltar todas las alarmas. "Próximamente, se realizará un gran anuncio. Mantén los ojos bien abiertos", ha expresado el artista de Don't Look Back in Anger.

A partir de este mensaje, el vocalista ha subido una serie de mensajes como "listo", "tal vez debería daros otros 5 minutos" o "Bueno, esto es todo, vamos a ello" han alimentado las expectativas del nuevo proyecto que podría estar al caer.

¿Una nueva gira para 2026?

La banda, que ha vuelto a los escenarios tras 15 años de pausa, acaba de coronarse con su último concierto en el Estadio Wembley de Londres. Sin embargo, son muchos los fans que se han percatado de un pequeño descuido de Liam donde al final del show dijo las siguientes palabras: "Os veo el año que viene".

Unas declaraciones con las que el intérprete de Live Forever podría haber desvelado lo que podría ser los nuevos planes de la banda por los escenarios.

La gira de Oasis

Tras triunfar en Wembley, la banda de Wonderwall pondrá rumbo a Seúl, en una retahíla de shows a los que les siguen Tokio, Melbourne, Sídney, Buenos Aires, Santiago, Buenos Aires o São Paulo.

21 de octubre de 2025 Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium

25 de octubre de 2025, Tokio , Japón - Tokyo Dome

26 de octubre de 2025, Tokio , Japón - Tokyo Dome

31 de octubre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium

1 de noviembre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium

4 de noviembre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium

7 de noviembre de 2025, Sídney, Australia - Accor Stadium

8 de noviembre de 2025, Sídney, Australia - Accor Stadium

15 de noviembre de 2025, Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

16 de noviembre de 2025, Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

19 de noviembre de 2025, Santiago de Chile - Estadio Nacional

22 de noviembre 2025 São Paulo, Brasil - Estadio MorumBIS

23 de noviembre de 2025, São Paulo, Brasil - Estadio MorumBIS

La entrega deluxe de '(What’s The Story) Morning Glory?', a la vuelta de la esquina

Será el próximo 3 de octubre cuando relance la versión Deluxe del álbum (What's the Story) Morning Glory? de 1995. Un disco en el que vienen versiones de sus temas más emblemáticos como Cast No Shadow,Morning Glory, Wonderwall, Acquiesce y Champagne Supernova.