Liam Gallagher de Oasis desata el 'hype' ante "un gran anuncio": ¿Se viene nueva gira?
Liam Gallagher de Oasis ha publicado una serie de tweets con las que han generado grandes expectativas ante lo que parecía ser un próximo proyecto. Aunque de momento no se ha confirmado, un descuido de la banda sobre el escenario podría ser la clave para saber en qué está trabajando los intérpretes de Wonderwall.
Todos los ojos están puestos en Oasis y más en concreto en Liam Gallagher. El cantante se ha pronunciado en redes sociales con un tweet con el que han hecho saltar todas las alarmas. "Próximamente, se realizará un gran anuncio. Mantén los ojos bien abiertos", ha expresado el artista de Don't Look Back in Anger.
A partir de este mensaje, el vocalista ha subido una serie de mensajes como "listo", "tal vez debería daros otros 5 minutos" o "Bueno, esto es todo, vamos a ello" han alimentado las expectativas del nuevo proyecto que podría estar al caer.
¿Una nueva gira para 2026?
La banda, que ha vuelto a los escenarios tras 15 años de pausa, acaba de coronarse con su último concierto en el Estadio Wembley de Londres. Sin embargo, son muchos los fans que se han percatado de un pequeño descuido de Liam donde al final del show dijo las siguientes palabras: "Os veo el año que viene".
Unas declaraciones con las que el intérprete de Live Forever podría haber desvelado lo que podría ser los nuevos planes de la banda por los escenarios.
La gira de Oasis
Tras triunfar en Wembley, la banda de Wonderwall pondrá rumbo a Seúl, en una retahíla de shows a los que les siguen Tokio, Melbourne, Sídney, Buenos Aires, Santiago, Buenos Aires o São Paulo.
- 21 de octubre de 2025 Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium
- 25 de octubre de 2025, Tokio , Japón - Tokyo Dome
- 26 de octubre de 2025, Tokio , Japón - Tokyo Dome
- 31 de octubre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium
- 1 de noviembre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium
- 4 de noviembre de 2025, Melbourne, Australia - Marvel Stadium
- 7 de noviembre de 2025, Sídney, Australia - Accor Stadium
- 8 de noviembre de 2025, Sídney, Australia - Accor Stadium
- 15 de noviembre de 2025, Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate
- 16 de noviembre de 2025, Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate
- 19 de noviembre de 2025, Santiago de Chile - Estadio Nacional
- 22 de noviembre 2025 São Paulo, Brasil - Estadio MorumBIS
- 23 de noviembre de 2025, São Paulo, Brasil - Estadio MorumBIS
La entrega deluxe de '(What’s The Story) Morning Glory?', a la vuelta de la esquina
Será el próximo 3 de octubre cuando relance la versión Deluxe del álbum (What's the Story) Morning Glory? de 1995. Un disco en el que vienen versiones de sus temas más emblemáticos como Cast No Shadow,Morning Glory, Wonderwall, Acquiesce y Champagne Supernova.