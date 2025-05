Linkin Park en cinco canciones: de Chester Bennington a Emily Amstrong

Te interesa Por qué Linkin Park pausó su carrera

El regreso por todo lo alto de Linkin Park a la escena musical ha entusiasmado a sus fans desde su anuncio sorpresa a finales de 2024. Una vuelta a la primera línea en la que han conseguido superar como banda la muerte de su líder, Chester Bennington, con una nueva vocalista, Emily Armstrong, y su nuevo disco From Zero.

Su actuación en la final de la UEFA Champions League supone tanta nostalgia como ganas de ver cuáles es el camino que ha vuelto a emprender la banda, así que aquí dejamos una selección de algunas de sus canciones más icónicas.

'In the End' ('Hybrid Theory', 2000)

Una de las canciones más recordadas del grupo. Con su mezcla de rock y rap, Linkin Park logró ganarse el corazón de miles de fans en todo el mundo, empatizando con las letras enfadadas y desalentadas del grupo.

'Crawling' ('Hybrid Theory', 2000)

Crawling es una de las canciones más especiales de Linkin Park, ya que les dio su primer premio Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock.

'Faint' ('Meteora', 2003)

La característica voz rasgada de Chester Bennington brilla con luz propia en Faint, un tema coral en el que todos los miembros del grupo se combinaron para sacar sus mejores dotes y asegurar no ser "ignorados", como promete la canción.

'Numb' ('Meteora', 2003)

La emotividad siempre ha sido una de las tónicas habituales de las canciones de Linkin Park, siendo Chester el encargado de lanzar este grito al mundo bajo una letra que habla de los problemas que vive en una chica adolescente. Una canción que incluso llegó a encandilar al rapero Jay-Z, que grabó un EP con la banda Collision Course EP, cuyo primer sencillo fue la canción Numb/Encore.

'Up from the Bottom' ('From Zero', 2025)

Esta nueva etapa de Linkin Park también esa dejando grandes canciones para el recuerdo como este Up from the Bottom, una canción en la que su nueva vocalista Emily Amstrong toma el mando del grupo y demuestra sus habilidades vocales.