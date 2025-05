La trágica historia de la separación de Linkin Park y su aclamado regreso

El nombre de Linkin Park ha vuelto a brillar con luz propia desde su regreso el pasado septiembre de 2024 tras siete años de parón creativo. Una vuelta al circuito musical que llegó con un nuevo álbum bajo el brazo, From Zero, y el protagonismo para su nueva vocalista Emily Amstrong, convirtiéndose de nuevo en uno de los grupos más destacados del rock internacional.

Linkin Park ha vuelto a encabezar los carteles de los festivales y conciertos más importantes del mundo y tiene en el 31 de mayo una de sus citas más importantes: la final de la Champions Legue. Un espectáculo que sirve para calentar a los aficionados que se reúnan en el Puskás Aréna de Budapest para disfrutar del partido entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán.

Linkin Park en 2024 | Getty Images

Sin embargo, los últimos años en torno a Linkin Park han estado envueltos en incógnitas después de afianzarse como una de las bandas favoritas del público desde sus inicios en 1996, con el vocalista Chester Bennington como líder. Apenas cuatro años después, el éxito comercial también llegó con el lanzamiento de su álbum debut, Hybrid Theory. Una carrera con la que publicaron un total de siete discos, finalizando esta etapa en 2017 con el lanzamiento de One More Light.

Por qué paró su carrera Linkin Park

El motivo del parón de la formación fue la muerte de su vocalista y líder Chester Bennington, quien apareció muerto en julio de 2007 en su residencia de Palos Verdes Estates (California) debido a, como se comunicó posteriormente, un ahorcamiento. Una noticia que sobrecogió a los miembros del grupo, su familia y sus fans, ya que el cantante no dejó ninguna nota, como sucede en otros casos, y acababa de volver de unas vacaciones familiares.

"Destrozado y con el corazón roto, pero es cierto. Daremos a conocer un comunicado oficial tan pronto como lo tengamos". Mike Shinoda, que asumía también el rol de líder de Linkin Park, confirmó la muerte del cantante, dando comienzo la pausa del grupo. Posteriormente, el 27 de octubre de 2017, se produjo un concierto homenaje a Chester Bennington en el que los otros cinco integrantes de la banda interpretaron varios de sus éxitos en Los Ángeles.

"Tenemos mucho que reconstruir"

Además, se generó una sensación amarga entre los integrantes: no querían abandonar el grupo, pero tampoco se sentían con la energía necesaria para seguir creando música. "Tengo toda la intención de continuar con LP, y los muchachos sienten lo mismo. Tenemos mucho que reconstruir, y preguntas para responder, así que llevará tiempo", indicó Shinoda a principios de 2018.

Entre los años 2020 y 2021, el grupo de rock apenas lanzó una canción inédita (grabada en 1999) y un remix de One Step Closer, aunque el mismo Shinoda aseguró que estas canciones no implicaban el regreso de Linkin Park a las actuaciones. "Ahora no es el momento. No nos enfocamos en eso. No tenemos las matemáticas funcionando. Y no me refiero a matemáticas financieras, me refiero a matemáticas emocionales y creativas", explicó.

Desde entonces, la banda publicó alguna reedición de sus trabajos, una canción inédita o el primer recopilatorio de Linkin Park, pero su regreso oficial a la música no llegó hasta el mes de septiembre de 2024 con el anuncio de nueva música, nueva vocalista y una gira de seis conciertos. En realidad, Linkin Park nunca anunció su separación, sino que las circunstancias provocaron un paréntesis en su carrera.