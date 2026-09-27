Rosalía se prepara para la gran noche de los MTV VMAs con una nominación

Rosalía afronta otra noche importante en su carrera durante la gala de entrega de los premios MTV VMAs, que tiene lugar esta noche en Estados Unidos a la 01:30 (hora peninsular española) para reconocer los mejores videoclips del último año.

La española llega a esta cita con la notoriedad ganada a través de LUX, el último disco de la catalana, y cuya gira internacional ha resultado todo un éxito comercial y de crítica, llenando cada concierto y entusiasmando a sus fans de todo el mundo.

La Motomami acude al Peacochk Theater de Los Ángeles con una nominación en la categoría Mejor latin por La Perla, su colaboración con Yahritza Y Su Esencia.

Rosalía vuelve a los VMAs

La gala de 2026 no será la primera vez que Rosalía se convierte en una de las protagonistas de los VMAs ya que, desde su nominación en 2018 como nominada en la categoría de Mejor nuevo artista, la barcelonesa se ha convertido en una habitual en las ceremonias.

En la gala de 2019, Rosalía se coronó ante la audiencia estadounidense no solo con sus dos galardones como Mejor latin y Mejor coreografía por Con altura, sino por una espectacular actuación en el escenario en la que interpretó un popurrí en el que incluía A Ningún Hombre, Yo x Ti, Tu x Mi y Aute Cuture.

A pesar de la nominación del año 2020 por su single A palé en la categoría de Mejor edición, no fue hasta la siguiente edición que Rosalía consiguió un nuevo premio VMA a Mejor latin por su colaboración junto Billie Eilish en Lo vas a olvidar y, tras el éxito de Motomami, se impuso en 2022 en la categoría de Mejor edición por Saoko, sin llegar a imponerse en las categorías de Mejor colaboración por La Fama junto a The Weeknd o Canción del verano con Bizcochito.

Ya en 2023, la última ocasión en la que la cantante ha entrado en las quinielas de los MTV VMAs, su hit Despechá formó parte de las candidatas a hacerse con el galardón en la categoría de Mejor latin, aunque finalmente fueron Anitta y su Funk Rave quienes se llevaron el honor.