Lizzo emociona con su discurso en los Emmy: "Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo"

Además de ser una de las estrellas de la música más importantes e influyentes del momento, que le ha hecho ganar varios Grammy, Lizzo está triunfando también en el mundo de la televisión.

La artista ha ganado el premio Emmy al Mejor Concurso por su reality Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls. Se trata de un talent show en el que la cantante escogía a las bailarinas que la acompañarían en su gira mundial, todas ellas con sobrepeso.

El objetivo de este proyecto es ofrecer una plataforma a todas aquellas personas que no poseen un cuerpo normativo, y que en muchas ocasiones no pueden mostrar su talento porque no encuentran una plataforma en la que hacerlo.

"Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo", ha confesado Lizzo, muy emocionada, al recoger el premio.

"Hace un año estas mujeres estaban grabando un concurso que cambió sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial", ha continuado haciendo hincapié en ofrecer recursos y plataformas para todo tipo de personas, ya que muchas de ellas creen que no tienen talento por no tener un lugar en el que poder desarrollarlo.

Sumando este Emmy a su larga lista de premios, los fans de Lizzo se han dado cuenta de que solo necesitaría un Oscar y un Toni para convertirse en EGOT, una prestigiosa etiqueta para aquellas personas que acumulan los cuatro premios más importantes de la industria de Estados Unidos.