Lola Índigo anuncia su nueva canción: 'El Bachatón de la L'

Lola Índigo en el videoclip de 'El Bachatón de la L' | Instagram: @lolaindigo

Lola Índigo inició ayer 17 de mayo la gira con Romance de 1 Noche de Verano, pero eso no va a impedirle estrenar nueva música.

Recientemente, la cantante ha publicado Fifty Fifty, su colaboración con Kenia Os que han cantado en México en directo, y TUS INICIALES, el tema que supuso su gran regreso junto a Lia Kali, Queralt Lahoz y Salma.

Ahora, la granadina ha anunciado cuál será su siguiente paso, un tema que saldrá este jueves 21 a las 00:00 bajo el título El Bachatón de la L.

Por el momento, tan solo hemos podido escuchar un fragmento de la melodía, probablemente del comienzo, y ver varias imágenes del videoclip. En él, Lola Índigo aparece acercando un cuchillo y un punzón a su ojo y podemos verla llevar un traje que parece de luto. Además, podemos ver un tipo de zoótropo, un dispositivo que genera una ilusión óptica de imágenes en movimiento.