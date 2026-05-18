Lola Índigo anuncia su nueva canción: 'El Bachatón de la L'
La granadina se encuentra en un momento de despertar musical tras un año desde el lanzamiento de su álbum Nave Dragón. Ahora, recién iniciada la gira Romance de 1 Noche de Verano, Lola Índigo ha dado el siguiente paso hacia una nueva etapa musical.
Lola Índigo invita a Kenia Os a su concierto de Ciudad de México para cantar 'Fifty Fifty'
'TUS INICIALES' en directo y un discurso sobre respetarse entre mujeres artistas: Lola Índigo deja huella en los Premios Billboard
Lola Índigo inició ayer 17 de mayo la gira con Romance de 1 Noche de Verano, pero eso no va a impedirle estrenar nueva música.
Recientemente, la cantante ha publicado Fifty Fifty, su colaboración con Kenia Os que han cantado en México en directo, y TUS INICIALES, el tema que supuso su gran regreso junto a Lia Kali, Queralt Lahoz y Salma.
Ahora, la granadina ha anunciado cuál será su siguiente paso, un tema que saldrá este jueves 21 a las 00:00 bajo el título El Bachatón de la L.
Por el momento, tan solo hemos podido escuchar un fragmento de la melodía, probablemente del comienzo, y ver varias imágenes del videoclip. En él, Lola Índigo aparece acercando un cuchillo y un punzón a su ojo y podemos verla llevar un traje que parece de luto. Además, podemos ver un tipo de zoótropo, un dispositivo que genera una ilusión óptica de imágenes en movimiento.