Lola Índigo y RVFV se unen a Soolking en el remix de 'Casanova', el nuevo éxito urbano en español y francés

Cuando Lola Índigo y RVFV se juntan siempre salen hits. Ya lo vimos con Trendy y Romeo y Julieta, y ahora han vuelto a triunfar con Casanova de la mano de Soolking.

La granaina y el almeriense se han unido al rapero argelino en uno de sus temas más pegados, que cuenta con casi 100 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora Soolking ha querido traspasar fronteras y ha contado con la colaboración de Lola y RVFV para hacer un remix en español y francés de este éxito, que todo apunta a que no parará de sonar en los clubes de ambos países.

También es una oportunidad de oro para nuestros artistas españoles, para hacerse conocidos en otros lugares y entrar en nuevos charts musicales, eso sí, sin perder su esencia: los tres cantantes viven por y para los ritmos urbanos.

¿Quién es Soolking?

Abderraouf Derradji, más conocido como Soolking, es un rapero, cantante, bailarín y productor argelino de 34 años que en 2008 emigró a Francia en busca de una oportunidad en el mundo de la danza, pero el resultado no fue el esperado y regresó a su país.

El artista se unió a la formación musical Africa Jungle y en 2014 fue descubierto por un productor de Marsella y volvió a poner rumbo a Francia, donde inició su carrera en solitario en 2016 de la mano del sello Affranchis Music y consiguió reconocimiento internacional.

En 2018 lanzó su primer álbum como solista, Fruit du démon, con el que consiguió disco de oro en Francia, y en 2022 lanzó su tercer álbum de estudio, Sans Visa.

LETRA DE CASANOVA

[Intro: Lola Indigo, Rvfv & Soolking]

Lola Indigo

Rvfv

La mala est gang

Ey, Soolking

(This is the remix)

[Verso 1: Lola Indigo]

Antes la vida estaba mu' dura y ahora todo nos va bien (Ey)

Familia en la casa, la cuenta, la vida por fin ya nos sonríe (Eh)

Estoy menos mami que mañana

Pero ’toy mucho más mami que ayer

El de antes me pasa a buscar en la bici

El nuevo lleva un Cayenne

[Refrán: Soolking, Soolking & Lola Indigo]

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

[Puente: Lola Indigo]

Ese moreno quiere ser mi lover (La-la-la-la-la)

Si no le doy mi cora, se lo roba (Ay, ay, ay)

Parece un gánster, en mi casa no va

Sabe que si lo pillo es su game over (Es su game over)

[Verso 2: Rvfv]

Salimo’ de cero y estamos sumando

Mami, ahora estoy en la mía (Uh)

Un beso pa' los que me quieren

Otro pa' la gente que en mí no creía (¿Cómo?)

Ahora en el cuello tenemo' colgando diamantes de joyería (Ice)

Ya no tengo deuda' en el banco

Ahora ropa nueva todos los día'

Y donde están cuando tú no tiene' dinero

Dime, ¿y donde están cuando no había pa' comer?

Mucha’ vece’ caí, pero yo solo me levanté

Nunca he dejado de sonreír

Por mi familia siempre luché (Rvfv)

[Refrán: Rvfv & Lola Indigo]

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, yo sé que lo conseguiré (Eh)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, ahora estamo' bien (Eh)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, quiero ver los míos crecer (Eh)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, mama lo logré

[Estribillo: Soolking & Gazo]

J’ai bossé tout l'été, j'dois faire des loves, hein (S'lève tous les matins, eh)

Pour acheter bijoux à la mama lova (Ice, ice, ice)

La go là m’a pris pour son casanova (Ouais, pour un pigeon, ouais)

Elle me dit : "Bébé, s'te plais, fais-moi rêver", ah ouais (Ah ouais)

[Verso 3: Lola Indigo]

Bi-bijou, money, money, pago en plastic, pago en cash

Y a los paparazzos no me ciegan con el flash

'Toy haciendo bussines, esta bitch es una bratz

Si tú me estaba' espiando tanto no ere' mi hater, tú ere' mi fan

Fanatico-co-co, no ere' mi hater, tú ere' mi fan

Fanatico-co-co, oh-oh-oh

Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te bese

Y nunca te cansas porque quieres muchas vece'

Siempre se lo doy porque el baby se lo merece

Él se lo merece, yeah-eh-eh

[Refrán: Soolking & Lola Indigo]

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

[Estribillo: Soolking, Gazo & Rvfv]

J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des loves, hein (S'lève tous les matins, eh)

Pour acheter bijoux à la mama lova (Ice, ice, ice)

La go là m'a pris pour son casanova (Ouais, pour un pigeon, ouais)

Elle me dit : "Bébé, s'te plais, fais-moi rêver", ah ouais (¡Olé!)

[Verso 4: Soolking & Gazo]

Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage (Ouh)

Fini l'époque, où il fallait esquiver les pétages (Nion, nion)

Poto, tu dérapes, je n'répondrai plus à tes messages (Grr, pah)

Y a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache

Pour l'instant, j'suis là, j'fais du sale

Pour l'instant, j'ai fermé mon corazón

Pour l'instant, mais j'finirai jamais tout seul, à Marbe'

On fait TB mais la tête est sur les épaules

J'vais pas rester l'éternité

Mais je vais marquer mon époque, ah ouais (Ah ouais)

[Refrán: Soolking & Lola Indigo]

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, fallait pas déconner (Pah, pah)

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, j'ai déjà décollé (Ouh, ouh, pah)

[Outro: Soolking & Rvfv]

Eh, ça, c'est pas une histoire de Magic System, hein, c'est

Rvfv

Soolking