Lola Indigo sorprende con el adelanto de su nuevo vídeo, 'Game Over'

Con una estética que recuerda a las actuaciones en vivo en clubes de jazz los años 60 y 70, Lola Indigo da forma al vídeo de 'Game Over' en compañía del piano, la trompeta, guitarra y coros. Una puesta en escena sin su habitual cuerpo de baile, formado por Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz y Claudia Riera.

Aquí, Christian Delgado a la batería o Rubens Allan a la guitarra, visten con tonos de improvisación y funk, la puesta en escena vintage para el vídeo de 'Game Over', canción incluida en el disco Akelarre.

"Tú no tienes la culpa / Lo que subió, bajó / La magia se perdió /Tú no tienes la culpa / El reloj se te rompio / El tiempo se acabó / Game Over", podemos escuchar en este treaser, que se corta justo antes del cambio de ritmo de la canción.

Superando las 200.000 reproducciones, la publicación está llena de comentarios positivos de compañeras de profesión como Mala Rodríguez o Rosa López, pero también de cientos de fans, a los que parece entusiasmarles la idea de poder disfrutar de este vídeo completo muy pronto.

"Amoooooo está canción 😍😍🔥🔥", "Me encanta" o "No estaba preparada", son algunos de lo comentarios que vemos sobre este breve, pero prometedor, fragmento.